Synspective、宇宙戦略基金第二期に採択、次世代地球観測衛星の観測機能高度化を推進

■JAXA主導の基金で観測機能高度化テーマに選定、既存市場拡大を視野

Synspective<290A>(東証グロース)は3月25日8時30分、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が推進する宇宙戦略基金第二期において、技術開発テーマ「次世代地球観測衛星に向けた観測機能高度化技術」に採択されたと発表した。

同件は、既存市場の獲得規模拡大を目的とした開発区分で、周波数スキャンSARによる高分解能・広域小型SAR衛星の軌道上実証が課題となる。補助対象は衛星の製造や打上げ、開発費用で、補助率は100%。実施期間は交付決定日から2032年3月31日までを予定し、支援上限額は3,768,318千円(間接経費含む)とされる。

今後、交付決定は約2カ月後を目途に行われる見通しで、現時点では金額は未確定である。なお、本件は2026年12月期の業績予想には織り込んでおらず、金額確定後に詳細を開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

