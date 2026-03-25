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3/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:52JST 3/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（52252.28、+736.79）
・SOX指数は上昇（7872.71、+99.58）
・シカゴ日経225先物は上昇（52420、+180）
・為替相場は円安・ドル高（158.70-80）
・米原油先物相場は上昇（92.35、+4.22）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（46124.06、-84.41）
・ナスダック総合指数は下落（21761.89、-184.87）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨（1月22・23日分）
・国債買い入れオペ（日本銀行）
・1月景気一致指数
・1月景気先行CI指数
・日本船主協会会長が会見
・2月工作機械受注
・ベーシックが東証グロースに新規上場
・ジェイファーマが東証グロースに新規上場
・2月米国輸入物価指数
・10-12月米国経常収支
・3月ドイツIFO企業景況感指数
・ラガルト欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・2月豪州消費者物価指数
・2月英国消費者物価指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・3月ブラジルFGV消費者信頼感《YY》
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