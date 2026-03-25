*08:52JST 3/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（52252.28、+736.79）

・SOX指数は上昇（7872.71、+99.58）

・シカゴ日経225先物は上昇（52420、+180）

・為替相場は円安・ドル高（158.70-80）

・米原油先物相場は上昇（92.35、+4.22）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（46124.06、-84.41）

・ナスダック総合指数は下落（21761.89、-184.87）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨（1月22・23日分）

・国債買い入れオペ（日本銀行）

・1月景気一致指数

・1月景気先行CI指数

・日本船主協会会長が会見

・2月工作機械受注

・ベーシックが東証グロースに新規上場

・ジェイファーマが東証グロースに新規上場

・2月米国輸入物価指数

・10-12月米国経常収支

・3月ドイツIFO企業景況感指数

・ラガルト欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・2月豪州消費者物価指数

・2月英国消費者物価指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・3月ブラジルFGV消費者信頼感《YY》