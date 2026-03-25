*08:31JST PBシステムズ---西日本シティ銀行とのビジネスマッチングによる連携開始

PBシステムズ＜4447＞は3月24日、西日本フィナンシャルホールディングス＜7189＞傘下の西日本シティ銀行と、ビジネスマッチングを通じ、顧客紹介および商談機会創出を目的とした業務連携を開始したと発表している。

本連携は、（1）同社サービスの利用を希望する顧客から西日本シティ銀行に寄せられた依頼に基づき、西日本シティ銀行が同社との商談機会を設定する仕組み（2）同社から西日本シティ銀行への顧客窓口紹介依頼の2つを主要な内容としている。

顧客ニーズが多様化する中、同社戦略の製造業向けのスマートファクトリー化推進事業や立体映像を活用するエモーショナルシステム事業等にニーズが合致する顧客を同行から積極的に紹介してもらうことで、迅速な提案機会の創出を図る狙いだ。本連携により、福岡を中心とした九州近郊の新規顧客に対する案件創出の拡大が期待される。今後は、運用状況の検証を行いながら、紹介・商談創出スキームの改善と最適化を継続するとともに、両社の協力体制を通じてさらなる販路拡大に積極的に取り組んでいく方針である。《FA》