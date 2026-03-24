*17:29JST ボルテージ：オリジナルIPを軸にアプリ依存から脱却へ、現状は先行投資フェーズ

ボルテージ＜3639＞は、女性向けを中心とする物語アプリを主力とするデジタルコンテンツ企業で、「恋愛と戦いのドラマ」をテーマとしたコンテンツの企画・製作・開発・販売・運営を行っている。創業来、恋愛・ドラマ性の高いオリジナルIPを自社で継続的に創出し、それをアプリ、電子コミック、コンシューマゲーム、イベント・グッズへと横展開してきた。足元では「日本語女性向け」「英語・アジア女性向け」「男性向け」に加え、「電子コミック・コンシューマ」を育成、主要タイトルには「100シーンの恋＋」「天下統一恋の乱 Love Ballad」「六本木サディスティックナイト」に加え、Switch/Steam向けの「even if TEMPEST 宵闇にかく語りき魔女」「レッドベルの慟哭」「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」などが並ぶ。

同社の競争優位は、第一に、女性向けに特化した「物語ゲーム」の制作知見を長年蓄積してきた点にある。ストーリーを主軸とした恋愛ドラマシリーズ（総称：ボル恋）を展開しているが、100タイトル以上を制作してきた圧倒的なノウハウに基づく、ユーザーを熱狂させるストーリーの制作力がある。スマホでは10本程度の自社IPを運営し、コンシューマでも既存アプリの知見を生かして展開しているという。第二に、アプリへの課金に依存せず、イベントやグッズなどのファンダム施策を組み合わせることでIP寿命を延ばそうとしている点である。コンテンツの企画から開発・プロモーション・運営、近年では海外やアプリ外展開まで、全ての工程を自社で行うことで、魅力あるオリジナルIPを制作し続けている。第三に、一つのコンテンツに依存しない収益体質である。１つの強力なコンテンツによって構成されておらず、１つ１つは小規模ながらもコンテンツを着実に積み上げることで、業績が極端に変動せず安定的な収益を実現している。

2026年6月期第2四半期累計の連結業績は、売上高が1,243百万円（前年同期比15.3%減）、営業損失が76百万円（前年同期は営業損失21百万円）で着地した。事業別にみると、「電子コミック・コンシューマ」が増加したものの、「日本語女性向け」「英語・アジア女性向け」「男性向け」が減少した。利益面は、外部コラボ等の先行投資を継続したことが影響している。そのほか、新分野（電子コミックとコンシューマ）は、定常的な発売ペースへ向けて新作仕込みを増加させており、全体としてはアプリ運用の効率化を進めつつ、売上成長への投資を強化している段階である。2026年６月期の連結業績予想については、合理的な業績予想数値の算定が困難であることから記載していない。

市場環境については、同社の主戦場である国内モバイルゲーム市場、特に女性向け恋愛・物語アプリ市場は成熟局面に入っているとみられる。アプリ市場についてはコロナ禍を過ぎてダウントレンドとなっており、統計上は横ばいに見えても、中国系・韓国系の存在感が増している。このような状況下、同社はアプリ外の新分野に投資を振り向けているほか、物語IPそのものの需要が消えたわけではなく、漫画、webtoon、コンシューマ、リアルイベントなど、消費接点の多様化が進んでいる点はポジティブに捉えられよう。

中長期戦略の中核は、アプリ・電子コミック・コンシューマの「3本柱」体制の確立である。2026年6月期を「反転準備の期」と位置づけている。新規タイトル投資については同社独自の投資サイクルで管理しており、足元では18件のプロジェクトを立ち上げ中である。複数プロジェクトに時期をずらして投資することで、全社の黒字運営と事業成長を両立しようとする仕組みとなっている。オリジナルは1本あたりの規模が大きいため、パイプラインは2〜3年で黒字化するイメージ、既存案件は回収フェーズに入っているようだ。電子コミックについても、今後は作品数の積み上げと販路拡大によって収益寄与が増していく可能性がある。実際、コンシューマでは累計販売本数20万本を突破しており、新作「ネオンクラッシュ」に加え、「sins of KALEIDO 塔巡りし因果の魔女」も2026年発売予定である。決算説明会Q&Aでも、新作や続編・ファンディスク等のリリース本数が顕著に増加するのは2028年6月期との見通しが示されており、今は本格収穫前の仕込み局面と位置付けられる。

財務面は比較的安定している。自己資本比率は77.6%と高水準を維持しており、財務余力は一定程度確保されている。ただ、株主還元は、現状無配を継続、還元よりもまずは投資回収と事業構造転換を優先する局面にあるとみられる。自己資本比率の高さを考えると、新分野が黒字化し業績の安定感が高まれば、将来的には還元方針の明確化余地も出てくると考えられる。

総じて、ボルテージは従来の女性向け恋愛アプリ専業から、オリジナルIPを核に電子コミック・コンシューマ・ファンダム展開を組み合わせる複合IP企業へ移行する過程にある。足元業績は弱含んでいるものの、その中身をみるとアプリの下げ止めを図りつつ、新分野へ計画的に投資している構図であり、事業ポートフォリオの組み替え局面と捉えるのが適切だろう。成長戦略が芽を出し始めると反転局面への移行が一段と明確になる可能性があり、今後の進捗に注目したい。《FA》