*15:19JST 荏原実業：防災・減災需要を追い風に最高益更新、成長と還元の両立に期待

荏原実業＜6328＞は、水と空気の分野を軸に事業を展開する環境関連企業だ。事業はメーカー、エンジニアリング、商社の3本柱で構成されており、環境関連製品の製造販売、上下水道設備等のエンジニアリングサービス、ポンプや空調機器などの産業機械販売を手掛ける。研究開発型のファブレスメーカーとしてのメーカー機能、公共工事の元請として上下水道インフラを担うエンジニアリング機能、荏原製作所グループ製品の販売代理店としての商社機能を組み合わせた独自の事業構造が特徴だ。

同社の強みは、単なる機器販売会社でも、単なるプラント工事会社でもない点にある。メーカー事業ではオゾンモニタや脱臭、水処理、陸上養殖設備などニッチ分野に強みを持ち、特にオゾンモニタは上水道向けで国内トップシェアを有する。エンジニアリング事業では、上下水道施設や排水機場など公共水インフラ案件を元請で受注し、設計・施工まで担う。商社事業ではポンプ、ファン、ブロワなど風水力機器を販売し、民間設備投資需要も取り込む。官公庁向けと民間向けの両方に接点を持つため、公共投資と民間設備投資の双方を取り込める収益構造になっている。この点は、特定分野への依存が強い同業他社と比べても安定性の源泉といえる。

2025年12月期の連結業績は、売上高412.1億円（前期比9.9％増）、営業利益61.2億円（同44.0%増）となり、ともに過去最高を更新した。営業利益は2ケタ増益と大きく伸びており、全社業績を牽引したのはエンジニアリング事業だ。背景には、公共水インフラの更新需要や防災・減災関連需要の拡大がある。特に都市の排水機能強化、施設の耐震化、老朽化設備の更新といった流れは継続性が高く、同社が得意とする上下水道関連案件の追い風となっている。会社計画を上回って着地した主因としては、エンジニアリング事業における売上の想定超過と工事コスト低減による採算改善が挙げられる。数量面だけでなく利益率面でも改善が進んだ。

2026年12月期の会社計画は、売上高440億円（前期比6.8％増）、営業利益63億円（同2.9%増）を見込む。増収増益計画ではあるが、営業利益の伸び率は前期比2.9％増にとどまり、2025年実績の勢いと比べるとやや保守的に見える。ただし、2025年末の受注残高は高水準で推移しており、売上の先行きには一定の視認性がある。加えて、市場環境も同社に有利だ。公共水インフラ分野では、人口減少や担い手不足を背景とした広域化、包括化、官民連携が進み、国土強靭化政策の継続も防災・減災需要を後押しする。民間分野でも、工場設備の更新、防災対応、蓄電池関連、陸上養殖分野など、新領域の需要開拓余地がある。特に陸上養殖は、海洋環境変化を受けて注目が高まる分野であり、同社にとって中長期の成長テーマの一つと位置付けられる。

競争優位性という観点では、同社は水処理・環境関連企業と比較されやすいが、メーカー、元請エンジニアリング、商社を兼ね備える複合型モデルは独特だ。自社製品で差別化しながら、施工や保守、販売まで広く関与できるため、案件の入口と出口の両方を押さえやすい。財務面でも、ROEは中計目標を上回る水準に到達しており、資本効率の高さがうかがえる。PBRは同業平均より高めだが、これは収益性の高さと成長期待を織り込んだ評価と考えられる。

中期経営計画「EJ2027」では、2027年12月期に売上高450億円、営業利益55億円、営業利益率12.2％、ROE15.0％以上を掲げ、さらに2030年12月期には売上高600億円、営業利益80億円、営業利益率13.0％、ROE15.0％以上を目指している。注目すべきは、2025年実績の営業利益が既に61.2億円に達し、2027年計画の55億円を先行して上回った点だ。今後の焦点は、利益額の積み上げだけでなく、売上高450億円、さらに600億円へと事業規模を拡大できるかに移っている。既存事業の強化に加え、新領域の探索、人的資本やガバナンスの充実を並行して進める方針であり、単年度の好業績にとどまらず、持続的成長を意識した計画になっている。

株主還元については、2025年12月期の年間配当が120円（記念配当20円を含む）となり、前期比で増配となった。2026年12月期の配当予想も、株式分割を考慮すれば実質増配となる見込みだ。加えて、配当性向の目安 を35％から40％へ引き上げたほか、上限60万株・10億円の自己株式取得も発表しており、利益成長に応じて還元を強化する姿勢が明確になっている。

総じて同社は、公共水インフラ更新や防災・減災需要を追い風に、エンジニアリング事業を中心として着実な成長を続けている。加えて、メーカー、エンジニアリング、商社を組み合わせた複合型の事業構造が、収益の安定性と競争優位性につながっている。足元では高水準の受注残を抱え、中期経営計画を上回る利益水準も達成しており、業績の確度は高いとみられる。株主還元でも増配や自己株式取得を通じて姿勢を強めており、成長と還元の両立が進んでいる点は評価しやすい。中長期的には、既存事業の拡大に加えて新領域の育成も進むことで、企業価値の一段の向上につながる可能性が高い。《RS》