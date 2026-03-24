*11:09JST TOKAIホールディングス---ウェルビーイングISOガイドライン認定を取得

TOKAIホールディングス＜3167＞は23日、「ウェルビーイングISOガイドライン認定」制度において、静岡県内企業として初めて認定を取得したと発表、認定は2026年3月13日に取得した。同社グループは、2023年5月に発表した中期経営計画2025において「人財・組織の活力最大化」を重点施策として掲げ、目指すべき姿である「理想の個」と「理想の組織」の実現を通じて、従業員のウェルビーイング向上と「働きがいのある元気な企業集団の実現」に取り組んでいる。今回の認定は、従業員向けのエンゲージメントサーベイの定期的な実施と、従業員からのフィードバックに基づいた包括的な施策の展開による、ウェルビーイング向上プロセス構築の取り組みが評価された。

同制度は、日本主導で開発・発行された国際規格ISO 25554:2024「高齢化社会―コミュニティにおけるウェルビーイング促進のためのガイドライン」に基づき、企業・自治体・地域プロジェクト等が、持続的かつ包括的なウェルビーイング重視社会の実現に向けた取組を実施していることを評価・認定する制度。

同社グループは今後も、従業員一人ひとりのウェルビーイング向上を通じて「働きがいのある元気な企業集団」の実現を目指すとともに、人的資本経営の実践により自律的で活力・熱意にあふれる人財を育成し、コーポレートメッセージ「私たちは、自由な発想とチャレンジで、暮らしに、社会に、笑顔を広げていきます」の実現と持続的な企業成長につなげていく。《KM》