*08:46JST 3/24

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46208.47、+631.00）

・ナスダック総合指数は上昇（21946.76、+299.15）

・SOX指数は上昇（7773.13、+102.52）

・シカゴ日経225先物は上昇（52995、+1955）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（51515.49、-1857.04）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（88.13、-10.10）

・為替相場は円高・ドル安（158.30-40）

・2月消費者物価コア指数

・3月製造業PMI

・3月サービス業PMI

・3月総合PMI

・2月全国百貨店売上高

・2月東京地区百貨店売上高

・10-12月期米国非農業部門労働生産性改定値

・3月米国製造業PMI

・3月米国サービス業PMI

・3月米国総合PMI

・3月ユーロ圏製造業PMI

・3月ユーロ圏サービス業PMI

・3月ユーロ圏総合PMI

・2月ユーロ圏新車販売台数

・3月英国製造業PMI

・3月英国サービス業PMI

・3月英国総合PMI

・3月インド製造業PMI

・3月インドサービス業PMI

・3月インド総合PMI

・3月ドイツ製造業PMI

・3月ドイツサービス業PMI

・3月ドイツ総合PMI

・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表《YY》