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3/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 3/24
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46208.47、+631.00）
・ナスダック総合指数は上昇（21946.76、+299.15）
・SOX指数は上昇（7773.13、+102.52）
・シカゴ日経225先物は上昇（52995、+1955）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（51515.49、-1857.04）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（88.13、-10.10）
・為替相場は円高・ドル安（158.30-40）
・2月消費者物価コア指数
・3月製造業PMI
・3月サービス業PMI
・3月総合PMI
・2月全国百貨店売上高
・2月東京地区百貨店売上高
・10-12月期米国非農業部門労働生産性改定値
・3月米国製造業PMI
・3月米国サービス業PMI
・3月米国総合PMI
・3月ユーロ圏製造業PMI
・3月ユーロ圏サービス業PMI
・3月ユーロ圏総合PMI
・2月ユーロ圏新車販売台数
・3月英国製造業PMI
・3月英国サービス業PMI
・3月英国総合PMI
・3月インド製造業PMI
・3月インドサービス業PMI
・3月インド総合PMI
・3月ドイツ製造業PMI
・3月ドイツサービス業PMI
・3月ドイツ総合PMI
・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表《YY》
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