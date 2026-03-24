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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米製造業PMI、米サービス業PMIなど

2026年3月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(2月)　1.7％　2.0％
09:30　製造業PMI(3月)　　53.0
09:30　サービス業PMI(3月)　　53.8
09:30　総合PMI(3月)　　53.9
14:30　全国百貨店売上高(2月)　　2.3％
14:30　東京地区百貨店売上高(2月)　　2.0％


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(3月)　　56.9
14:00　印・サービス業PMI速報(3月)　　58.1
14:00　印・総合PMI速報(3月)　　58.9
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(2月)　　-3.9％
17:30　独・製造業PMI(3月)　　50.9
17:30　独・サービス業PMI(3月)　　53.5
17:30　独・総合PMI(3月)　　53.2
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(3月)　　50.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　　51.9
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　　51.9
18:30　英・製造業PMI(3月)　　51.7
18:30　英・サービス業PMI(3月)　　53.9
18:30　英・総合PMI(3月)　　53.7
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:30　米・非農業部門労働生産性改定値(10-12月)　2.4％　2.8％
22:45　米・製造業PMI(3月)　　51.6
22:45　米・サービス業PMI(3月)　　51.7
22:45　米・総合PMI(3月)　　51.9


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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