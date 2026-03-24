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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(2月) 1.7％ 2.0％
09:30 製造業PMI(3月) 53.0
09:30 サービス業PMI(3月) 53.8
09:30 総合PMI(3月) 53.9
14:30 全国百貨店売上高(2月) 2.3％
14:30 東京地区百貨店売上高(2月) 2.0％
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(3月) 56.9
14:00 印・サービス業PMI速報(3月) 58.1
14:00 印・総合PMI速報(3月) 58.9
14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(2月) -3.9％
17:30 独・製造業PMI(3月) 50.9
17:30 独・サービス業PMI(3月) 53.5
17:30 独・総合PMI(3月) 53.2
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 50.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 51.9
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 51.9
18:30 英・製造業PMI(3月) 51.7
18:30 英・サービス業PMI(3月) 53.9
18:30 英・総合PMI(3月) 53.7
20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
21:30 米・非農業部門労働生産性改定値(10-12月) 2.4％ 2.8％
22:45 米・製造業PMI(3月) 51.6
22:45 米・サービス業PMI(3月) 51.7
22:45 米・総合PMI(3月) 51.9
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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