関連記事
個別銘柄戦略: ミタチやファーマライズに注目
*09:01JST 個別銘柄戦略: ミタチやファーマライズに注目
東京市場が3連休中の先週19日の米株式市場でNYダウは203.72ドル安、先週末20日は443.96ドル安の45,577.47ドル。ナスダック総合指数は19日は61.73pt安、20日は443.08pt安の21,647.61pt、20日のシカゴ日経225先物は大阪日中比1,930円安の51,060円。為替は1ドル＝159.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正した日テレHD＜9404＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正した八十二長野＜8359＞、26年3月期の期末配当を前期比40円増配の165円とすると発表した岩井コスモ＜8707＞、26年3月期増配を発表した新電元＜6844＞、26年9月期の中間期配当予想を上方修正した富士製薬＜4554＞、発行済株式数の6.39％の自社株消却と自社株保有及び消却の基本方針を発表したコタ＜4923＞、発行済株式数の5.30％の自社株消却を発表したソニーフィナンシャルグループ＜8729＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が前年同期比6.3倍となったファーマライズ＜2796＞、26年2月期売上高・営業利益見込みは下方修正だが経常利益・純利益・配当見込みを上方修正した伊澤タオル＜365A＞、26年5月期業績と配当予想を上方修正したミタチ＜3321＞、26年3月期配当予想を上方修正したテクノスマート＜6246＞などが物色されそうだ。一方、営業損益が前期49.19億円の赤字・今期24.00億円の赤字予想と発表したWSCOPE＜6619＞、26年3月期配当予想を下方修正した高千穂交＜2676＞、東証スタンダードでは、26年3月期業績と配当予想を下方修正したnms＜2162＞、26年3月期業績予想を下方修正した永大産業＜7822＞、26年5月期業績予想を下方修正したサツドラHD＜3544＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
スポンサードリンク