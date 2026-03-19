コムチュア、株主優待をデジタルギフトへ刷新、QUOカード廃止で利便性向上

■300株以上に1000円相当付与は維持、品目のみ変更

コムチュア<3844>(東証プライム)は3月18日、株主優待制度の一部内容変更(優待品目の変更)を発表した。株主への感謝と投資魅力の向上を目的に導入している同制度について、近年のデジタル化の進展や株主の多様なライフスタイルへの対応を踏まえ、優待内容の見直しを行う。

今回の変更では、従来のQUOカードを廃止し、「デジタルギフト」へと切り替える。対象は3月31日および9月30日を基準日とする300株以上保有株主で、いずれも1,000円相当を付与する点は従来と同様である。交換先はPayPayマネーライト、Amazonギフトカード、dポイント、au PAYギフトカード、QUOカードPayなどを予定し、株主が用途に応じて選択できる仕組みとする。

適用は2026年3月31日基準分からで、同年6月上旬発送予定の定時株主総会招集通知に案内を同封する。対象株主には案内を郵送し、WEBサイト上で希望する品目を選択する方式を採用する。受け取り手続きには90日間の有効期限が設けられており、期限内の手続きが必要となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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