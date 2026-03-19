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今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(1月) -9.3％ 19.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:30 鉱工業生産(1月) 2.2％
13:30 設備稼働率(1月) 1.3％
14:00 電気事業連合会会長が定例記者会見
14:30 損保協会長が会見
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.75％ 0.75％
全銀協会長が会見
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(10-12月) 1.7％ 1.3％
09:30 豪・失業率(2月) 4.1％ 4.1％
10:00 中・SWIFTグローバル元支払(2月) 3.13％
16:00 英・ILO失業率(11-1月) 5.2％
16:00 英・失業率(2月) 4.4％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 0％ 0％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 3.75％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.3万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月) 16.3
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.15％ 2.15％
23:00 米・卸売在庫(1月) 0.2％
23:00 米・新築住宅販売件数(1月) 72.5万戸 74.5万戸
日米首脳会談
欧首脳会議(20日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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