ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表など

2026年3月19日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(1月)　-9.3％　19.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　鉱工業生産(1月)　　2.2％
13:30　設備稼働率(1月)　　1.3％
14:00　電気事業連合会会長が定例記者会見
14:30　損保協会長が会見
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.75％　0.75％

全銀協会長が会見


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(10-12月)　1.7％　1.3％
09:30　豪・失業率(2月)　4.1％　4.1％
10:00　中・SWIFTグローバル元支払(2月)　　3.13％
16:00　英・ILO失業率(11-1月)　　5.2％
16:00　英・失業率(2月)　　4.4％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　0％　0％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　3.75％　3.75％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.3万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(3月)　　16.3
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.15％　2.15％
23:00　米・卸売在庫(1月)　　0.2％
23:00　米・新築住宅販売件数(1月)　72.5万戸　74.5万戸


日米首脳会談

欧首脳会議(20日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事