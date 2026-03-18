*08:41JST 3/18

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46993.26、+46.85）

・ナスダック総合指数は上昇（22479.53、+105.35）

・SOX指数は上昇（7836.83、+40.58）

・シカゴ日経225先物は上昇（54105、+685）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（96.21、+2.71）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53700.39、-50.76）

・為替相場は円高・ドル安（158.90-159.00）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・2月貿易収支

・2月輸出

・2月輸入

・10-12月期資金循環統計速報(日本銀行)

・2月首都圏新築分譲マンション

・日証協会長が会見

・2月訪日外客数

・春闘、主要企業の集中回答日

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・2月米国生産者物価コア指数

・1月米国製造業受注

・1月米国耐久財受注

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

・1月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・2月ユーロ圏CPI

・10-12月期ニュージーランド経常収支

・2月南アフリカ消費者物価指数

・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表

・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》