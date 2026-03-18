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3/18の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 3/18
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46993.26、+46.85）
・ナスダック総合指数は上昇（22479.53、+105.35）
・SOX指数は上昇（7836.83、+40.58）
・シカゴ日経225先物は上昇（54105、+685）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（96.21、+2.71）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53700.39、-50.76）
・為替相場は円高・ドル安（158.90-159.00）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・2月貿易収支
・2月輸出
・2月輸入
・10-12月期資金循環統計速報(日本銀行)
・2月首都圏新築分譲マンション
・日証協会長が会見
・2月訪日外客数
・春闘、主要企業の集中回答日
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・2月米国生産者物価コア指数
・1月米国製造業受注
・1月米国耐久財受注
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
・1月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・2月ユーロ圏CPI
・10-12月期ニュージーランド経常収支
・2月南アフリカ消費者物価指数
・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表
・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》
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