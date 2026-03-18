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今日の注目スケジュール：貿易収支、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など

2026年3月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　貿易収支(2月)　-5446億円　-1兆1526億円
08:50　輸出(2月)　1.5％　16.8％
08:50　輸入(2月)　12.2％　-2.5％
08:50　資金循環統計速報(10-12月、日本銀行)
14:00　首都圏新築分譲マンション(2月)　　1.3％
14:30　日証協会長が会見
16:15　訪日外客数(2月)　　359.75万人


春闘、主要企業の集中回答日

日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(10-12月)　　-83.65億NZドル
17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　3.2％　3.5％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　1.9％　1.9％
21:30　米・生産者物価コア指数(2月)　　3.6％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.25％　2.25％
23:00　米・製造業受注(1月)　　-0.7％
23:00　米・耐久財受注(1月)　　-1.4％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　3.75％　3.75％
27:00　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月)　　280億ドル
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表　14.50％　15.00％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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