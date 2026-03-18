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今日の注目スケジュール：貿易収支、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、加中央銀行が政策金利発表、米FOMCが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 貿易収支(2月) -5446億円 -1兆1526億円
08:50 輸出(2月) 1.5％ 16.8％
08:50 輸入(2月) 12.2％ -2.5％
08:50 資金循環統計速報(10-12月、日本銀行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(2月) 1.3％
14:30 日証協会長が会見
16:15 訪日外客数(2月) 359.75万人
春闘、主要企業の集中回答日
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(10-12月) -83.65億NZドル
17:00 南ア・消費者物価指数(2月) 3.2％ 3.5％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(2月) 1.9％ 1.9％
21:30 米・生産者物価コア指数(2月) 3.6％
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 2.25％ 2.25％
23:00 米・製造業受注(1月) -0.7％
23:00 米・耐久財受注(1月) -1.4％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 3.75％ 3.75％
27:00 米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(1月) 280億ドル
30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表 14.50％ 15.00％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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