*08:06JST 米国株式市場は反発、原油価格の下落や金利安を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

MAR16

Ｏ 53000（ドル建て）

Ｈ 54500

Ｌ 52825

Ｃ 54390 大証比+860（イブニング比+115）

Vol 3851



MAR16

Ｏ 52775（円建て）

Ｈ 54375

Ｌ 52605

Ｃ 54275 大証比+745（イブニング比+0）

Vol 20729

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.11円換算）で、ソフトバンクG ＜9983＞、丸

紅＜8001＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2398 85.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.31 0.07 5020 10

6

8035 (TOELY) 住友商事 35.86 1.13 5706 7

2

6758 (SONY.N) TDK 13.27 -0.07 2111 40.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.64 0.24 2648 1

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.86 0.02 910 3.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.75 0.76 4893 9

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.44 0.39 3640 3

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.36 4904 19

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.77 0.54 6609 10

4

8001 (ITOCY) 丸紅 360.59 325.05 5737 10

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.80 0.17 6205 11

0

8031 (MITSY) 東京エレク 125.26 6.99 39860 71

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6364 -7

1

4568 (DSNKY) 第一三共 17.74 0.10 2823 49.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.00 2549 26.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.98 0.21 1033 -99

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.80 0.70 1846 18.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.33 -0.64 1922 2

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.51 5830 2

4

6902 (DNZOY) ファナック 19.00 0.17 6046 8

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.85 -0.31 9181 6

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.46 0.10 2778 17.

5

8411 (MFG.N) オリックス 30.39 0.45 4835 7

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.00 0.15 19093 19

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 0.45 5798 6

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.58 0.19 4388 3

2

6503 (MIELY) 三菱電機 68.52 0.58 5451 9

8

6981 (MRAAY) 日東電工 20.55 0.27 3270 4

4

7751 (CAJPY) 任天堂 16.16 0.17 10285 18

5

6273 (SMCAY) SMC 21.00 0.36 66826 106

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.54 0.04 361 8.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 44.50 1.40 70804 88

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.96 0.25 2062 1

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.89 0.06 5233 5

8

6702 (FJTSY) 富士通 22.42 0.24 3567 2

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.40 17.80 20589 2

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.40 0.04 3309

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.42 0.17 1816 5

0

8002 (MARUY) 三井物産 763.43 40.44 6073 9

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.88 0.32 2508 33.

5

6954 (FANUY) 京セラ 15.65 -0.11 2490 30.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.10 0.50 1440 21.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.85 0.38 4749 6

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.76 -1.29 6804 -8

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.49 0.15 3020 1

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.52 0.37 2240 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 8.30 -0.37 1321 -78.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.22 0.32 2103 28.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.20 0.35 1464 25.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.11円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 17.15 2729 156 6.0

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4904 199 4.2

3

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2398 85.5 3.7

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.42 1816 50 2.8

3

5802 (SMTOY) 住友電気工業 65.46 10415 265 2.6

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6857 (ATEYY) シスメックス 8.30 1321 -78.5 -5.6

1

5020 (JXHLY) ENEOS 15.82 1259 -69.5 -5.2

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.76 6804 -89 -1.2

9

1605 (IPXHY) 国際石油開発 27.14 4318 -52 -1.1

9



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46946.41 前日比：387.94

始値：46707.40 高値：47176.14 安値：46707.40

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22374.18 前日比：268.82

始値：22340.39 高値：22521.59 安値：22316.63

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6699.38 前日比：67.19

始値：6674.37 高値：6729.79 安値：6674.37

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.87％ 米10年国債 4.215％

米国株式市場は反発。ダウ平均は387.94ドル高の46949.41ドル、ナスダックは268.8

2ポイント高の22374.18で取引を終了した。

アラブ首長国連合（UAE）の主要港の再開に加え、トランプ政権がホルムズ海峡の燃

料輸送を支援するため各国に協力要請したことなどを受け段階的な流通再開期待に

原油価格の下落で安心感が広がり、寄り付き後、上昇。金利の低下も手伝ったほ

か、半導体のエヌビディア（NVDA）のイベントへの期待が相場を支援した。終日堅

調に推移し、終盤にかけイランとトランプ政権の直接的接触が報じられ、上げ幅を

拡大し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、小売が上昇した一方、食・生

活必需品小売が下落した。

ソーシャルテクノロジーのメタ・プラットフォームズ（META）は膨れ上がる人工知

能（AI）コストを相殺するための大規模従業員削減の可能性が報じられ、上昇。半

導体のエヌビディア（NVDA）はGTC（GPU Technology Conference）を開催、ファン

最高経営責任者（CEO）がAI半導体売り上げが少なくとも27年までに1兆ドルに達す

ると楽観的な見通しを示したほか、新製品への期待に買われた。

AIメモリおよびストーレジソリューションを提供するマイクロン・テクノロジー（M

U）は台湾でのチップ工場建設を発表したほか、アナリストが目標株価を引き上げ、

さらに、今週発表される決算への期待に上昇。肥料メーカーのモザイク（MOS）など

はホルムズ海峡の船舶航行の改善で価格高騰により織り込まれていた売り上げ大幅

増加期待を受けた買いが後退し、下落した。

ベッセント財務長官はインタビューで今月末に予定されているトランプ大統領と中

国の国家主席との会談がイラン戦争により延期される可能性にも言及した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》