*14:18JST ユーロ週間見通し：下げ渋りか、日銀会合後に円売りも

■下落、原油価格の大幅上昇を嫌気

今週のユーロ・ドルは下落。米国・イスラエルとイランの戦闘は長期化するとの見方が一段と強まり、原油価格が大幅に上昇したことがユーロ売りにつながった。原油価格の大幅な上昇はユーロ圏経済を著しく圧迫する可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・米ドル買いが活発となった。取引レンジ：1.1411ドル－1.1667ドル。

■もみ合いか、原油高によるインフレ進行を警戒

来週のユーロ・ドルはもみ合いか。欧州中央銀行（ECB）は3月19日の理事会で政策金利の据え置きを決める見込み。ただ、原油高によるインフレ進行を警戒して将来的に引き締め的なスタンスにシフトする可能性がある。一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げ見送りが予想され、インフレ圧力をにらんだドル買いがただちに縮小する可能性は低いとみられる。

予想レンジ：1.1300ドル-1.1550ドル

■弱含み、中東地域における紛争状態の長期化を懸念

今週のユーロ・円は弱含み。中東地域における紛争状態は長期化する可能性があること、原油価格の高騰はユーロ圏経済を著しく圧迫するとの見方が広がったことが要因。ユーロ売り・米ドル買いが強まり、この影響でユーロ買い・円売りは縮小した。取引レンジ：182円26銭－184円08銭。

■下げ渋りか、日銀会合後に円売りも

来週のユーロ・円は下げ渋りか。中東情勢の混迷で、エネルギー価格の上昇は域内経済の回復を抑制するとの見方が浮上。半面、欧州中央銀行（ECB）は政策維持も引き締め的なスタンスが見込まれ、ユーロ・ドルは売買交錯となる可能性がある。一方、日本銀行金融政策決定会合では金利据え置きが決定される公算。追加利上げ時期が大幅に後ずれするとの見方が浮上した場合、円売りがユーロをサポートする展開となろう。

○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント

・19日（木）：欧州中央銀行主要政策金利発表（前回：2.15％）

・20日（金）：1月貿易収支（12月：＋126億ユーロ）

予想レンジ：181円00銭-184円00銭《FA》