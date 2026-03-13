*11:56JST タイミー---通期連結業績予想を上方修正

タイミー＜215A＞は12日、2026年4月期（2025年11月1日〜2026年4月30日）の通期連結業績予想を修正すると発表した。

売上高は205.03億円〜209.13億円、営業利益は37.46億円〜41.37億円、経常利益は37.06億円〜40.97億円、親会社株主に帰属する当期純利益は27.54億円〜30.21億円を見込む。いずれも前回予想を上回る見通し。

売上高は2026年4月期第1四半期の進捗が期初想定を上回り堅調に推移していることに加え、第2四半期も主要業界において堅調な需要が続く見込みであることから、前回予想レンジの上限・下限を引き上げた。利益面では戦略的投資を実施している一方、業務効率化によるコストコントロールに加え、売上高の増加に伴う増益効果により、費用増を吸収する見込みとしている。この結果、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益、１株当たり当期純利益は、いずれも前回発表予想を上回る見通しである。《KM》