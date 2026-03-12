関連記事
3月12日本国債市場：債券先物は132円27銭で取引終了
3月12日本国債市場：債券先物は132円27銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円13銭 高値132円31銭 安値132円11銭 引け132円27銭
2年 1.240％
5年 1.607％
10年 2.164％
20年 3.042％
12日の債券先物3月限は132円13銭で取引を開始し、132円27銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.66％、10年債は4.23％、30年債は4.88％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.93％、英国債は4.67％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：37.00％、前回：37.00％）
・21：30 米・1月貿易収支（予想：－679億ドル、前回：－703億ドル）
・21：30 加・1月貿易収支（予想：－11.1億加ドル、前回：－13.1億ドル）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（前回：21.3万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
