*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アスリナ、Trailなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月12日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3647＞ アスリナ 10426400 53599.58 347.8% 0.0357%

＜8995＞ 誠建設 91100 9320.18 305.08% 0.1375%

＜3358＞ Trailhea 9835800 123981.62 279.91% 0.0263%

＜6666＞ リバーエレテク 4614900 375984.68 264.96% 0.064%

＜4960＞ ケミプロ 1120400 89332.74 252.49% 0.1409%

＜4890＞ 坪田ラボ 7677900 302468.28 240.49% 0.2318%

＜4237＞ フジプレアム 1234700 75292.18 222.9% 0.0681%

＜6731＞ ピクセラ 5369300 43247.26 178.31% 0.093%

＜1711＞ SDSHD 744900 46613.52 173.66% 0.0824%

＜1844＞ 大盛工業 2374300 334625.48 157.05% 0.1041%

＜5013＞ ユシロ 145300 115608.5 150.12% -0.0869%

＜3083＞ スターシーズ 527500 114028.62 149.62% 0.0441%

＜2620＞ iS米債13 716000 62073.501 149.56% 0.0051%

＜382A＞ iF米35H 241 600.391 146.17% -0.003%

＜180A＞ GX超長米 2304670 146866.215 144.15% -0.0109%

＜5844＞ 京都FG 4631900 6425944.7 126.25% 0.0676%

＜4031＞ 片倉コープ 541300 171907.28 124.36% 0.0973%

＜4893＞ ノイルイミューン 2936700 130734.64 122.84% 0.0674%

＜343A＞ IACEトラベ 53100 26435.6 121.35% 0.0343%

＜5032＞ ANYCOLOR 5483200 5508943 119.44% -0.1611%

<5461> 中部鋼 1618100 1163421 117.48% 0.0321%

<179A> GX超米H 1349200 101157.153 108.98% -0.0164%

<313A> iSSP500T 390490 27929.028 104.68% -0.0046%

<9046> 神電鉄 44600 43055.1 104.53% 0.0187%

<9130> 共栄タ 2881400 2007569.26 104.37% 0.2354%

<6535> アイモバイル 334800 64702.12 101.4% -0.0114%

<5985> サンコール 12788700 9343742.6 100.12% 0.0559%

<4075> ブレインズ 1531500 726229.82 99.3% 0.1091%

<2776> 新都HD 2118300 116024.12 90.09% -0.0666%

<4410> ハリマ化成G 147500 62559.04 89.91% -0.003%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》