ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～アスリナ、Trailなどがランクイン

2026年3月12日 14:52

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～アスリナ、Trailなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月12日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3647＞ アスリナ　　　　　 10426400 　53599.58　 347.8% 0.0357%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　91100 　9320.18　 305.08% 0.1375%
＜3358＞ Trailhea　　9835800 　123981.62　 279.91% 0.0263%
＜6666＞ リバーエレテク　　　4614900 　375984.68　 264.96% 0.064%
＜4960＞ ケミプロ　　　　　　1120400 　89332.74　 252.49% 0.1409%
＜4890＞ 坪田ラボ　　　　　　7677900 　302468.28　 240.49% 0.2318%
＜4237＞ フジプレアム　　　　1234700 　75292.18　 222.9% 0.0681%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　5369300 　43247.26　 178.31% 0.093%
＜1711＞ SDSHD　　　　　744900 　46613.52　 173.66% 0.0824%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　2374300 　334625.48　 157.05% 0.1041%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　145300 　115608.5　 150.12% -0.0869%
＜3083＞ スターシーズ　　　　527500 　114028.62　 149.62% 0.0441%
＜2620＞ iS米債13　　　　716000 　62073.501　 149.56% 0.0051%
＜382A＞ iF米35H　　　　241 　600.391　 146.17% -0.003%
＜180A＞ GX超長米　　　　　2304670 　146866.215　 144.15% -0.0109%
＜5844＞ 京都FG　　　　　　4631900 　6425944.7　 126.25% 0.0676%
＜4031＞ 片倉コープ　　　　　541300 　171907.28　 124.36% 0.0973%
＜4893＞ ノイルイミューン　　2936700 　130734.64　 122.84% 0.0674%
＜343A＞ IACEトラベ　　　53100 　26435.6　 121.35% 0.0343%
＜5032＞ ANYCOLOR　　5483200 　5508943　 119.44% -0.1611%
<5461> 中部鋼　　　　　　　1618100 　1163421　 117.48% 0.0321%
<179A> GX超米H　　　　　1349200 　101157.153　 108.98% -0.0164%
<313A> iSSP500T　　390490 　27929.028　 104.68% -0.0046%
<9046> 神電鉄　　　　　　　44600 　43055.1　 104.53% 0.0187%
<9130> 共栄タ　　　　　　　2881400 　2007569.26　 104.37% 0.2354%
<6535> アイモバイル　　　　334800 　64702.12　 101.4% -0.0114%
<5985> サンコール　　　　　12788700 　9343742.6　 100.12% 0.0559%
<4075> ブレインズ　　　　　1531500 　726229.82　 99.3% 0.1091%
<2776> 新都HD　　　　　　2118300 　116024.12　 90.09% -0.0666%
<4410> ハリマ化成G　　　　147500 　62559.04　 89.91% -0.003%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事