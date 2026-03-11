*22:04JST 【市場反応】米2月CPIは予想に一致、ドル買い継続

米国労働統計局が発表した2月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.3％と1月＋0.2％から予想通り上昇した。前年比では＋2.4％と、予想通り1月分に一致。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい食品やエネルギーを除いたコアCPIは前月比＋0.2％と予想通り、1月＋0.3％から鈍化。前年比では＋2.5％と、予想通り1月水準を維持した。

イラン戦争前の米インフレが安定していたことが明かになった。ドルは原油動向に連れて上昇。ドル・円は158円40銭から158円60銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1610ドルから1.1577ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3440ドルから1.3395ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・2月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.3％、前年比＋2.4％（予想：＋0.3％、2.4％、1月＋0.2％、＋2.4％）

・米・2月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％、前年比＋2.5％（予想＋0.2％、＋2.5％、1月＋0.3％、＋2.5％）《KY》