日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約421円分押し上げ

2026年3月11日 16:43

記事提供元：フィスコ

*16:43JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約421円分押し上げ
11日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり161銘柄、値下がり63銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日10日の米国株式市場はまちまち。国防長官がイランの敗北まで攻撃する姿勢を強調したため戦争激化懸念が再燃。その後、中古住宅販売件数が予想外に増加したことが好感されたほか、原油価格の下落で安心感が広がり、上昇に転じた。石油備蓄共同放出の可能性やホルムズ海峡の石油輸送の行方を睨んだ原油価格の激しい値動きに連れ、売り買いが交錯し、相場はもみ合いで終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、55000円台で横ばい推移となった。トランプ米大統領がイランとの対話について「条件次第では可能だ」と発言したことを受け、中東混迷の終息に対する期待感が高まり株価支援要因となった。また、原油先物相場の上昇が一服したことも安心材料につながり、押し目買いの動きが継続した。ただ、節目の55500円付近では利益確定売りもみられ、大引けにかけて伸び悩んだ。

大引けの日経平均は前営業日比776.98円高の55025.37円となった。東証プライム市場の売買高は28億6195万株、売買代金は7兆2986億円だった。業種別では、非鉄金属、その他製品、海運業などを筆頭に多くの業種が上昇した一方で、銀行業、保険業、サービス業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は64.5％、対して値下がり銘柄は31.9％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約216円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、住友電工＜5802＞、大塚HD＜4578＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約57円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、KDDI＜9433＞、オリンパス＜7733＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、キッコーマン＜2801＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　55025.37(+776.98)

値上がり銘柄数 161(寄与度+970.15)
値下がり銘柄数 63(寄与度-193.17)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 24885　 810　216.60
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3888　 256　205.37
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 25650　 1585　 52.98
＜8035＞　東エレク　　　　　　 40530　 500　 50.14
＜7974＞　任天堂　　　　　　　　9932　 812　 27.14
＜5802＞　住友電気工業　　　　 10715　 784　 26.21
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 10880　 690　 23.06
＜6954＞　ファナック　　　　　　6269　 116　 19.39
＜6920＞　レーザーテック　　　 36200　 1430　 19.12
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 72370　 2580　 17.25
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6542　 139　 13.94
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3767　 191　 12.77
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3354　 76　 12.70
<6841>　横河電機　　　　　　　5770　 317　 10.60
<4063>　信越化　　　　　　　　6150　 52　 8.69
<4503>　アステラス製薬　　　2469.5　 52　 8.69
<5801>　古河電気工業　　　　 29750　 2295　 7.67
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3446　 43　 7.19
<6981>　村田製作所　　　　　　3758　 86　 6.90
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10485　 410　 6.85


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 63530　 -720　-57.76
＜6762＞　TDK　　　　　　　2155.5　 -52.5　-26.32
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2662　 -47.5　-19.05
＜7733＞　オリンパス　　　　　　1349　 -70.5　 -9.43
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6528　 -70　 -7.02
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　9465　 -55　 -5.52
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1357　 -27　 -4.51
<8766>　東京海上HD　　　　　 6016　 -73　 -3.66
<3659>　ネクソン　　　　　　　3042　 -54　 -3.61
<4704>　トレンドマイクロ　　　5450　 -107　 -3.58
<6702>　富士通　　　　　　　　3555　 -102　 -3.41
<4385>　メルカリ　　　　　　　3509　 -100　 -3.34
<4307>　野村総合研究所　　　　4247　 -95　 -3.18
<6701>　日本電気　　　　　　　4311　 -189　 -3.16
<2413>　エムスリー　　　　　1620.5　 -32.5　 -2.61
<6532>　ベイカレント　　　　　4603　 -75　 -2.51
<4911>　資生堂　　　　　　　　2997　 -73　 -2.44
<4062>　イビデン　　　　　　　7797　 -36　 -2.41
<6501>　日立製作所　　　　　　4866　 -66　 -2.21
<3092>　ZOZO　　　　　　　 1176　 -21　 -2.11《CS》

