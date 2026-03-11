関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかその他製品、海運業、電力・ガス業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか保険業、サービス業、小売業、水産・農林業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,847.9 ／ 6.26
2. その他製品 ／ 6,700.29 ／ 5.39
3. 海運業 ／ 2,188.33 ／ 3.16
4. 電力・ガス業 ／ 732.79 ／ 2.87
5. ガラス・土石製品 ／ 2,147.58 ／ 2.52
6. 鉱業 ／ 1,245.11 ／ 1.96
7. 金属製品 ／ 1,722.03 ／ 1.52
8. 情報・通信業 ／ 6,951.45 ／ 1.49
9. ゴム製品 ／ 5,514.74 ／ 1.47
10. 化学工業 ／ 2,918.75 ／ 1.40
11. 鉄鋼 ／ 794.35 ／ 1.39
12. 医薬品 ／ 4,256.85 ／ 1.28
13. 建設業 ／ 3,036.07 ／ 1.18
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,905.08 ／ 1.17
15. 電気機器 ／ 6,682.94 ／ 1.12
16. 陸運業 ／ 2,352.67 ／ 1.05
17. 機械 ／ 5,118.45 ／ 1.04
18. 石油・石炭製品 ／ 2,983.7 ／ 0.91
19. 証券業 ／ 827.83 ／ 0.80
20. 繊維業 ／ 957.86 ／ 0.78
21. 輸送用機器 ／ 5,248.97 ／ 0.75
22. 卸売業 ／ 6,176.62 ／ 0.73
23. パルプ・紙 ／ 683.66 ／ 0.68
24. 不動産業 ／ 3,066.7 ／ 0.52
25. 精密機器 ／ 13,788.64 ／ 0.52
26. 空運業 ／ 231.43 ／ 0.43
27. 食料品 ／ 2,635.19 ／ 0.42
28. その他金融業 ／ 1,382.86 ／ 0.31
29. 水産・農林業 ／ 804.28 ／ -0.13
30. 小売業 ／ 2,290.32 ／ -0.21
31. サービス業 ／ 2,847.38 ／ -0.29
32. 保険業 ／ 3,273.64 ／ -0.60
33. 銀行業 ／ 573.33 ／ -0.90《CS》
