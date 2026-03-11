*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ネクストウェア、リボミックなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月11日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア 5768200 32514.52 364.11% 0.1683%

＜4893＞ ノイルイミューン 2572600 39816.52 284.92% 0.12%

＜5248＞ テクノロジー 741800 50236.52 279.78% -0.0605%

＜7940＞ ウェーブロック 613200 70304.74 265.66% -0.0984%

＜1844＞ 大盛工業 1618100 122827.86 262.53% 0.1602%

＜1436＞ グリーンエナシ 173400 80528.02 225.57% 0.2283%

＜4591＞ リボミック 18320500 373122.68 222.96% 0.06%

＜6721＞ ウインテスト 4315400 101044.22 190.48% 0.0263%

＜4917＞ マンダム 314300 233282.9 171.92% -0.0016%

＜3444＞ 菊池製作 465400 101238.8 166.92% 0.0851%

＜3921＞ ネオジャパン 124200 54450.06 158.66% -0.0391%

＜6666＞ リバーエレテク 1156600 202483.46 158% 0.2071%

＜6907＞ ジオマテック 618000 159523.06 157.15% -0.0355%

＜6740＞ JDI 501726800 10015503.06 151.3% 0.2195%

＜237A＞ iS米債25 1045610 48729.716 147.28% -0.0088%

＜6656＞ インスペック 341300 66975.44 146.7% 0.1137%

＜3840＞ PATH 16332100 327332.22 134.65% 0.0657%

＜6433＞ ヒーハイスト 838600 446539.68 126.97% 0.0558%

＜2569＞ 上場NSQヘ 84730 88871.367 121.74% 0.0076%

＜2288＞ 丸大食 895700 805721.76 115.2% 0.0027%

<2338> クオンタムS 11140100 545758.5 107.72% 0.2846%

<4075> ブレインズ 831000 353658.62 105.15% 0.2006%

<3683> サイバリンクス 86900 49070.42 104.11% -0.0124%

<5985> サンコール 7700100 5948945.12 91.17% 0.0949%

<3083> スターシーズ 248400 92705 90.11% 0.0355%

<6521> オキサイド 3002400 5259050.26 89.97% 0.0528%

<7974> 任天堂 26464600 105669707.1 89.29% 0.0936%

<3180> Bガレージ 129100 85826.04 81.66% 0.0918%

<3635> コーエーテクモ 6753400 6339351.22 76.71% 0.0881%

<3864> 三菱紙 776700 362670.02 76.46% 0.0397%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》