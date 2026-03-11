ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ネクストウェア、リボミックなどがランクイン

2026年3月11日 14:51

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月11日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4814＞ ネクストウェア　　 5768200 　32514.52　 364.11% 0.1683%
＜4893＞ ノイルイミューン　　2572600 　39816.52　 284.92% 0.12%
＜5248＞ テクノロジー　　　　741800 　50236.52　 279.78% -0.0605%
＜7940＞ ウェーブロック　　　613200 　70304.74　 265.66% -0.0984%
＜1844＞ 大盛工業　　　　　　1618100 　122827.86　 262.53% 0.1602%
＜1436＞ グリーンエナシ　　　173400 　80528.02　 225.57% 0.2283%
＜4591＞ リボミック　　　　　18320500 　373122.68　 222.96% 0.06%
＜6721＞ ウインテスト　　　　4315400 　101044.22　 190.48% 0.0263%
＜4917＞ マンダム　　　　　　314300 　233282.9　 171.92% -0.0016%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　465400 　101238.8　 166.92% 0.0851%
＜3921＞ ネオジャパン　　　　124200 　54450.06　 158.66% -0.0391%
＜6666＞ リバーエレテク　　　1156600 　202483.46　 158% 0.2071%
＜6907＞ ジオマテック　　　　618000 　159523.06　 157.15% -0.0355%
＜6740＞ JDI　　　　　　　501726800 　10015503.06　 151.3% 0.2195%
＜237A＞ iS米債25　　　　1045610 　48729.716　 147.28% -0.0088%
＜6656＞ インスペック　　　　341300 　66975.44　 146.7% 0.1137%
＜3840＞ PATH　　　　　　16332100 　327332.22　 134.65% 0.0657%
＜6433＞ ヒーハイスト　　　　838600 　446539.68　 126.97% 0.0558%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　84730 　88871.367　 121.74% 0.0076%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　895700 　805721.76　 115.2% 0.0027%
<2338> クオンタムS　　　　11140100 　545758.5　 107.72% 0.2846%
<4075> ブレインズ　　　　　831000 　353658.62　 105.15% 0.2006%
<3683> サイバリンクス　　　86900 　49070.42　 104.11% -0.0124%
<5985> サンコール　　　　　7700100 　5948945.12　 91.17% 0.0949%
<3083> スターシーズ　　　　248400 　92705　 90.11% 0.0355%
<6521> オキサイド　　　　　3002400 　5259050.26　 89.97% 0.0528%
<7974> 任天堂　　　　　　　26464600 　105669707.1　 89.29% 0.0936%
<3180> Bガレージ　　　　　129100 　85826.04　 81.66% 0.0918%
<3635> コーエーテクモ　　　6753400 　6339351.22　 76.71% 0.0881%
<3864> 三菱紙　　　　　　　776700 　362670.02　 76.46% 0.0397%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

