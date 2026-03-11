*10:52JST リアルゲイト---渋谷区に複合施設「JINNAN VALLEY」開業

リアルゲイト＜5532＞は10日、渋谷区に位置する築50年の既存ビルをリノベーションした複合施設「JINNAN VALLEY（ジンナンバレー）」を2026年04月に開業すると発表した。

1976年12月に竣工したヴィンテージビルを再生するプロジェクトで、ショップ・オフィス・ホテルが融合する複合施設として整備する。所在地は東京都渋谷区神南1丁目で、JR線や京王井の頭線、東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線「渋谷駅」から徒歩4分の立地。建物は鉄筋コンクリート造5階建、延床面積は1,238.31平方メートルとなる。

同施設は、長年にわたり渋谷・神南の街を見守ってきた築50年のビルの質感や素材感を活かしながら再生する点が特徴。新築では再現できない経年による風合いをデザインの核とし、ヴィンテージビルならではの空間と神南のストリートカルチャーを融合させる。

多様なカルチャーや価値観が交差する神南の地域性を踏まえ、自由な自己表現や新たな挑戦が生まれる場の創出を目指す。ショップ・オフィス・ホテルを組み合わせた複合用途とすることで、訪れる人や働く人、滞在する人が交差する拠点としての機能を担う施設となる見込み。《KM》