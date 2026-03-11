*10:51JST 富士製薬工業---健康経営優良法人2026（大規模法人部門）認定取得

富士製薬工業＜4554＞は10日、経済産業省および日本健康会議より、優良な健康経営を実践している法人として「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されたと発表した。

前年に続く認定取得となる。健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議が連携し、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が推進する健康増進の取り組みを基に、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を顕彰する制度である。

同社は、人的資産を中心に据えた「人を大切にする」経営が会社経営の原点であるとの考えのもと、経営理念の実現に向けて社員一人ひとりが心身ともに健康で、意欲的に仕事へ取り組むことができる就業環境の整備が不可欠との観点から健康経営に取り組んでいる。また、2029年09月期を最終年度とする中期経営計画においても健康経営を重要なものとして位置付け、取り組みを進めている。《KM》