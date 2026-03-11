コロワイド、ベローチェなど展開するC-Unitedを440億円で完全子会社化

■全国563店舗を傘下に

コロワイド<7616>(東証プライム)は3月10日、カフェチェーンを展開するC-Unitedの全株式を取得し、完全子会社化することを発表した。取得は子会社のコロワイドMDを通じて実施し、取得株式数は1,111,325株、取得価格は440億9200万円。株式譲渡契約は同日締結し、株式取得日は2026年4月1日を予定している。

対象会社は「珈琲館」「カフェ・ベローチェ」「カフェ・ド・クリエ」の3業態を中心に、直営・FCを含め全国563店舗(2026年2月末時点)を展開するカフェチェーンである。カフェ市場はコロナ禍以降も成長を続けており、客層や客単価の異なる3業態を持つことで立地や利用シーンに応じた店舗展開が可能であり、同一エリアでのドミナント出店など競争優位性を有している。

同社グループは中期経営計画「COLOWIDE Vision 2030」に基づき、国内外食事業のM&Aを通じた事業規模拡大と収益力強化を進めている。今回の買収により業態ポートフォリオの拡充を図るとともに、スイーツブランド「Cheese Garden」商品の販売、立地情報の共有による出店効率向上、FC開拓の強化、仕入価格や物流費の低減などのシナジー創出を見込む。なお、2026年3月期の連結業績への影響はない見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

