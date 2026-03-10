*10:33JST 三機サービス---「健康経営優良法人～ホワイト500～」に3年連続認定

三機サービス＜6044＞は9日、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)～ホワイト500～」に認定されたと発表した。ホワイト500への認定は3年連続となる。健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に実践している企業を顕彰する制度。今回、「ホワイト500」は大規模法人部門において申請企業4,175 法人の中から上位500法人が認定された。

同社は、サービスエンジニアをはじめとした人財が付加価値の源泉であることから、「心身ともに健康で活き活きと仕事に取り組む社員」を増やすことを目的に、2022年より本格的に「健康経営」に着手した。昨年は、経済産業省と東京証券取引所が共同実施する「健康経営銘柄 2025」にも選定されている。今期は、新たに発表した「中期経営計画 2026-2028人の三機～『ビジョン 2030』

実現に向けた成長加速～」を健康経営の観点から推進すべく、健康管理全般に関する相談窓口の常設や健康運動機器の全拠点への設置強化に加え、社員が励まし合いながら健康増進を図るウォーキングイベントへの参加促進に取り組んできた。さらに、同社ネットワーク全体での企業価値向上を図るべく、パートナー企業向けに、従業員の健康保持・増進のための情報を定期的に発信している。

同社は今後も、社員一人ひとりが心身ともに健康で活き活きと働ける環境づくりを推進し、「人の三機」を体現する人財の力を最大化することで、持続的な企業価値の向上に取り組んでいくとしている。《KM》