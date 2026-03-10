関連記事
3/10の強弱材料
強気材料
・NYダウは上昇（47740.80、+239.25）
・ナスダック総合指数は上昇（22695.95、+308.27）
・SOX指数は上昇（7810.40、+295.66）
・シカゴ日経平均先物は上昇（54665、+2065）
・米原油先物相場は上昇（94.77、+3.87）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（52728.72、-2892.12）
・為替相場は円高・ドル安（157.80-90）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月家計支出
・10-12月期GDP改定値
・10-12月期GDPデフレーター
・10-12月期GDP民間消費支出
・10-12月期GDP民間企業設備
・2月マネーストック
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・2月工作機械受注
・2月米国中古住宅販売件数
・2月中国貿易収支
・2月中国輸出
・2月中国輸入
・10-12月期韓国GDP
・ブラジルFIPE消費者物価指数
・10-12月期南アフリカGDP《YY》
