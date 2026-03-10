*08:43JST 3/10

強気材料

・NYダウは上昇（47740.80、+239.25）

・ナスダック総合指数は上昇（22695.95、+308.27）

・SOX指数は上昇（7810.40、+295.66）

・シカゴ日経平均先物は上昇（54665、+2065）

・米原油先物相場は上昇（94.77、+3.87）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（52728.72、-2892.12）

・為替相場は円高・ドル安（157.80-90）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月家計支出

・10-12月期GDP改定値

・10-12月期GDPデフレーター

・10-12月期GDP民間消費支出

・10-12月期GDP民間企業設備

・2月マネーストック

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・2月工作機械受注

・2月米国中古住宅販売件数

・2月中国貿易収支

・2月中国輸出

・2月中国輸入

・10-12月期韓国GDP

・ブラジルFIPE消費者物価指数

・10-12月期南アフリカGDP《YY》