関連記事
前日に動いた銘柄 part2オキサイド、グリーンモンスター、ブレインズなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2オキサイド、グリーンモンスター、ブレインズなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
メイコー＜6787＞ 22560 -2550
先週末も強い動き目立ち戻り売り圧力強まる。
CKD＜6407＞ 4385 -540
半導体株安の流れなどが波及へ。
日鉄鉱業＜1515＞ 2878 -357
株価下落で信用買い方の手仕舞い売り圧力も。
TOWA＜6315＞ 2491 -317
米SOX指数は約4％の下落となり。
三井金属＜5706＞ 29485 -3255
AI関連株下落の流れが波及へ。
日本電波工業＜6779＞ 1200 -149
電子部品株の一角も下げきつい。
キオクシアHD＜285A＞ 18030 -1945
米サンディスクも6％超の大幅下落に。
サンリン＜7486＞ 929 +150
エネルギー価格上昇思惑などが優勢か。
共栄タンカー＜9130＞ 1742 +300
タンカー価格の上昇期待など思惑視か。
精工技研＜6834＞ 23920 -4810
地合い悪化で光関連として大幅高してきた反動強まる。
santec＜6777＞ 21530 -2850
短期的な過熱警戒感も強い状況にあり。
日本電子材料＜6855＞ 6640 -770
半導体株安で売りが向かう。
千代田化工建設＜6366＞ 1029 -89
中東情勢悪化による短期的な業績面への影響も懸念。
アスカネット＜2438＞ 373 -12
空中ディスプレイ事業で中国でライセンス契約。上値は重い。
ペルセウス＜4882＞ 288 +55
25日線上抜け先高期待高まる。
リネットジャパン＜3556＞ 1050 -67
ソーシャルケア事業の中期計画を発表し前週末ストップ高。9日は反動安。
オキサイド＜6521＞ 4220 +650
3日高値更新し先高期待高まる。
アライドアーキ＜6081＞ 355 -33
25日線下回り手仕舞い売り誘う。
グリーンモンスター＜157A＞ 1746 +300
前週末ストップ高の買い人気継続。
Welby＜4438＞ 336 -29
5日高値でひとまず達成感。
HOUSEI<5035> 425 +12
25日や75日線上抜け先高期待高まる。
リプロセル<4978> 178 -14
独BioThrust社と全世界における販売代理店契約を締結したと発表し
前週末買われる。9日は売り優勢。
ブレインズ<4075> 1126 +150
ヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を公表し
前週末ストップ高。9日も買い人気継続。《CS》
スポンサードリンク