前日に動いた銘柄 part2オキサイド、グリーンモンスター、ブレインズなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

メイコー＜6787＞ 22560 -2550

先週末も強い動き目立ち戻り売り圧力強まる。

CKD＜6407＞ 4385 -540

半導体株安の流れなどが波及へ。

日鉄鉱業＜1515＞ 2878 -357

株価下落で信用買い方の手仕舞い売り圧力も。

TOWA＜6315＞ 2491 -317

米SOX指数は約4％の下落となり。

三井金属＜5706＞ 29485 -3255

AI関連株下落の流れが波及へ。

日本電波工業＜6779＞ 1200 -149

電子部品株の一角も下げきつい。

キオクシアHD＜285A＞ 18030 -1945

米サンディスクも6％超の大幅下落に。

サンリン＜7486＞ 929 +150

エネルギー価格上昇思惑などが優勢か。

共栄タンカー＜9130＞ 1742 +300

タンカー価格の上昇期待など思惑視か。

精工技研＜6834＞ 23920 -4810

地合い悪化で光関連として大幅高してきた反動強まる。

santec＜6777＞ 21530 -2850

短期的な過熱警戒感も強い状況にあり。

日本電子材料＜6855＞ 6640 -770

半導体株安で売りが向かう。

千代田化工建設＜6366＞ 1029 -89

中東情勢悪化による短期的な業績面への影響も懸念。

アスカネット＜2438＞ 373 -12

空中ディスプレイ事業で中国でライセンス契約。上値は重い。

ペルセウス＜4882＞ 288 +55

25日線上抜け先高期待高まる。

リネットジャパン＜3556＞ 1050 -67

ソーシャルケア事業の中期計画を発表し前週末ストップ高。9日は反動安。

オキサイド＜6521＞ 4220 +650

3日高値更新し先高期待高まる。

アライドアーキ＜6081＞ 355 -33

25日線下回り手仕舞い売り誘う。

グリーンモンスター＜157A＞ 1746 +300

前週末ストップ高の買い人気継続。

Welby＜4438＞ 336 -29

5日高値でひとまず達成感。

HOUSEI<5035> 425 +12

25日や75日線上抜け先高期待高まる。

リプロセル<4978> 178 -14

独BioThrust社と全世界における販売代理店契約を締結したと発表し

前週末買われる。9日は売り優勢。

ブレインズ<4075> 1126 +150

ヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を公表し

前週末ストップ高。9日も買い人気継続。《CS》