あさひ、サカイサイクルと業務提携で基本合意、eコマースやリユース分野で連携

■自転車市場活性化へサービス基盤を相互活用

あさひ<3333>(東証プライム)は3月9日、サカイサイクル(大阪市)と業務提携に関する基本合意書を締結したと発表した。自転車市場全体の活性化と顧客利便性の向上を目的とするもので、両社が保有するサービス基盤を相互活用し、事業成長を図る。

提携の背景には、両社の強みを組み合わせることで売上拡大や生産効率向上、技術力強化などの相乗効果が見込めるとの判断がある。今後はeコマース機能・基盤の活用、リユース自転車の取扱い、各種イベントの企画・運営などの分野で具体的な協議を進め、サービス連携を段階的に拡大する方針である。

サカイサイクルは1993年設立で、自転車の企画・デザイン・設計・製造・販売やイベント企画・運営を手掛ける企業。両社に資本・人的・取引関係はなく、本提携を機に協力体制を強化する。なお、同件によるあさひの業績への影響は現時点で軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

