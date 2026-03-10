*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日東紡績、古河電気工業、東京応化工業など

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

シーイーシー＜9692＞ 1999 +33

26年1月期業績と配当見込みを上方修正。

ソフトウェアS＜3733＞ 11700 -1100

第1四半期営業利益16.1％減。

清水建＜1803＞ 3063 -215

株式売出し発表。

ゼネパッカー＜6267＞ 3950 -200

上期営業利益23.9％減。第1四半期の26.3％増から減益に転じる。

光フードサービス＜138A＞ 2799 -47

2月の既存店売上高6.4％増、全店売上高は23.1％増。上値は限定的。

住石HD＜1514＞ 990 +23

原油価格急騰が手掛かり。

ジャパンディスプレイ＜6740＞ 52 +25

政府が米国でのディスプレー工場運営を打診と伝わり。

ローム＜6963＞ 3474 +231

デンソーの買収提案受けプレミアム期待が引き続き優勢。

アイル＜3854＞ 2512 +132

業績・配当予想を上方修正。

日本新薬＜4516＞ 5127 +223

全般的なディフェンシブへの資金逃避の影響も。

ダイドーグループホールディングス＜2590＞ 2894 +103

引き続き大幅増益ガイダンス評価も。

ブロードリーフ＜3673＞ 860 +31

先週逆行高となるなど値動きの良さに追随買い。

東日本旅客鉄道＜9020＞ 3789 +80

3月14日の運賃値上げなども材料視。

INPEX＜1605＞ 4101 +10

NY原油相場の一段の急伸を受け。

日東紡績＜3110＞ 20680 -2850

全面安の中もAI・半導体関連が下落率上位占める。

古河電気工業＜5801＞ 25300 -2850

オラクルなどがテキサス州DCの拡張計画取りやめと。

山一電機＜6941＞ 8040 -1070

高値圏で利食い売り圧力も強い。

ユニチカ＜3103＞ 1512 -149

個人投資家のマインド悪化の影響も強まり。

フルヤ金属＜7826＞ 6470 -870

9日は資源関連株も軟調な動きとなり。

東京応化工業＜4186＞ 7725 -1090

半導体関連株安の流れに押される。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 5537 -698

先週末は日経平均新規採用期待で上昇も。

レゾナック・ホールディングス<4004> 10655 -1535

個別材料ないが半導体株安で。

メック<4971> 6540 -950

高値圏にある電子部品株などにも売り圧力が強まり。《CS》