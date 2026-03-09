*19:14JST アイル---2Qも2ケタ増収増益、通期連結業績予想の上方修正に加えて年間配当金の増配を発表

アイル＜3854＞は6日、2026年7月期第2四半期（25年8月-26年1月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比12.1%増の103.60億円、営業利益が同25.3%増の28.31億円、経常利益が同27.5%増の28.50億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同27.2%増の19.56億円となった。

同社グループは、ITの有効活用が必要な中堅・中小企業顧客の経営課題を解決するための商材を「リアル」と「Web」の両面から開発・提案し、サポートまで行うことで、顧客の企業力強化を図ることを「CROSS-OVER」戦略とし取り組んできた。「CROSS-OVER」戦略は、「リアル」と「Web」それぞれの商材を複合的に提案し、顧客の業務効率と販売力強化を実現するものであり、同社グループにとって商談時の競合力を強化するだけでなく、顧客満足度も向上させるものとしている。

当中間連結会計期間の業績について、売上高は2ケタの増収となった。継続的な大型案件の受注と安定した開発工程進捗による売上高の拡大、仕入品値上げに伴う顧客提供価格の改定、中堅・中小企業の多様化する働き方への対応によるストック売上高の積上げ、主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の継続した機能強化に加え、パートナー企業と連携し豊富な導入事例をもとに顧客ごとに最適なシステム活用方法を提案したこと等により、受注実績が堅調に推移した。また、複数ネットショップ一元管理ソフト「CROSS MALL」は、既存の顧客から収集した機能面の要望を反映することで商品力を向上したことに加え、安定した新規顧客の獲得と中堅大手市場へのアプローチ強化、サービス強化を背景とした月額利用料値上げにより、契約単価が上昇し売上高が増加した。ネットショップと実店舗のポイント・顧客一元管理ソフト「CROSS POINT」は、引き続き主力のファッション業から対象業種の拡大を進め、新規顧客の獲得を継続して伸長させたことで、売上高が増加した。

2026年7月期通期については、同日、通期連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比7.3%増の207.00億円、営業利益が同14.1%増（前回予想比4.8%増）の55.00億円、経常利益が同16.2%増（同5.0%増）の55.40億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同16.1%増（同8.7%増）の40.50億円としている。

また、通期業績の修正に伴い、2026年7月期の中間配当については、前回予想の1株当たり30.00円の予想から2.00円増配の32.00円とし、期末配当予想も、前回予想の1株当たり30.00円の予想から4.00円増配の34.00円とすることを発表した。この結果、2026年7月期の1株当たり年間配当金は、前回予想の60.00円から6.00円増配の66.00円となる予定。《AK》