東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:07JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、機械、電気機器、電力・ガス業、証券業なども下落。一方、上昇はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 2,104.51 ／ -0.13
2. 鉱業 ／ 1,221.31 ／ -0.29
3. 陸運業 ／ 2,324.29 ／ -0.41
4. 食料品 ／ 2,619.04 ／ -1.07
5. 医薬品 ／ 4,146.53 ／ -1.22
6. 小売業 ／ 2,289.58 ／ -1.41
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,798.4 ／ -1.86
8. 情報・通信業 ／ 6,771.27 ／ -2.09
9. 水産・農林業 ／ 796.37 ／ -2.25
10. サービス業 ／ 2,853.71 ／ -2.25
11. パルプ・紙 ／ 670.2 ／ -2.29
12. その他製品 ／ 6,133.97 ／ -2.58
13. 輸送用機器 ／ 5,115.52 ／ -2.96
14. その他金融業 ／ 1,366.36 ／ -2.98
15. 鉄鋼 ／ 765.95 ／ -3.02
16. 保険業 ／ 3,241.93 ／ -3.11
17. 空運業 ／ 227.47 ／ -3.25
18. 卸売業 ／ 5,915.72 ／ -3.44
19. 不動産業 ／ 2,993.04 ／ -3.46
20. 金属製品 ／ 1,652.56 ／ -3.78
21. ゴム製品 ／ 5,338.03 ／ -3.96
22. 繊維業 ／ 936.32 ／ -3.99
23. 石油・石炭製品 ／ 2,889.64 ／ -4.02
24. 銀行業 ／ 560.75 ／ -4.35
25. 建設業 ／ 2,931.7 ／ -4.43
26. 精密機器 ／ 13,411.34 ／ -4.65
27. 化学工業 ／ 2,820.62 ／ -4.66
28. 証券業 ／ 796.73 ／ -4.67
29. 電力・ガス業 ／ 704.21 ／ -4.73
30. 電気機器 ／ 6,374.98 ／ -5.30
31. 機械 ／ 4,897.41 ／ -5.71
32. ガラス・土石製品 ／ 2,025.44 ／ -6.27
33. 非鉄金属 ／ 5,154.23 ／ -8.38《CS》
