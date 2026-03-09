ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ドバイベア、ロームなどがランクイン

2026年3月9日 14:53

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月9日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2039＞ ドバイベア　　　　 2405653 　126129.778　 305.49% -0.2024%
＜1496＞ IG社債H　　　　　134700 　18003.737　 287.21% -0.0081%
＜157A＞ Gモンスター　　　　3686900 　507517.24　 256.39% 0.2074%
＜3553＞ 共和レザ　　　　　　888000 　95327.4　 246.93% -0.1519%
＜2511＞ NF外債　　　　　　353950 　73642.311　 243.37% -0.005%
＜6740＞ JDI　　　　　　　314388500 　2805052.96　 210.64% 0.9629%
＜452A＞ iSSPカバコ　　　574570 　85825.173　 201.8% -0.013%
＜2857＞ ドイツ債H　　　　　764480 　225558.64　 201.11% -0.0068%
＜408A＞ iSベストAI　　　1164230 　40116.666　 195.58% -0.0761%
＜1478＞ iS高配当　　　　　500763 　415947.631　 193.07% -0.0354%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　2529320 　369190.012　 176.83% -0.0044%
＜2012＞ iS米債03　　　　787550 　44711.081　 174.33% 0.0046%
＜1674＞ プラチナETF　　　16265 　120998.225　 169.76% -0.0174%
＜224A＞ GXウラニウム　　　209661 　88105.551　 163.82% -0.0804%
＜6521＞ オキサイド　　　　　2048200 　1587588.26　 163.72% 0.133%
＜6963＞ ローム　　　　　　　18153500 　13907317.89　 163.32% 0.049%
＜2866＞ GX優先証　　　　　131155 　43896.935　 154.06% -0.0167%
＜1488＞ iFJリート　　　　929483 　422325.502　 143.38% -0.0039%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　3866800 　1138050.76　 126.85% 0.0746%
＜4979＞ OATアグリオ　　　81600 　55418.22　 123.19% 0.0543%
<211A> カドス　　　　　　　26700 　33503.2　 119.63% -0.0407%
<7603> ジーイエット　　　　777600 　33934.56　 118.67% -0.0431%
<448A> SSゴルヘ有　　　　244760 　27573.845　 115.93% -0.0089%
<133A> GX超短米　　　　　238270 　92020.801　 113.76% 0.0074%
<1595> NZAMJリート　　244778 　157402.155　 112.64% -0.0088%
<3556> リネットJPN　　　490700 　174048.28　 105.47% -0.0752%
<2555> 東証REIT　　　　57370 　37922.186　 94.65% -0.0058%
<2629> iFGBA100　　12547 　19906.794　 90.44% -0.0156%
<4113> 田岡化　　　　　　　356900 　133982.6　 88.65% -0.0839%
<2239> SPレバ2倍　　　　7519 　73233.515　 87.84% -0.0655%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

