*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ドバイベア、ロームなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月9日 14:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2039＞ ドバイベア 2405653 126129.778 305.49% -0.2024%

＜1496＞ IG社債H 134700 18003.737 287.21% -0.0081%

＜157A＞ Gモンスター 3686900 507517.24 256.39% 0.2074%

＜3553＞ 共和レザ 888000 95327.4 246.93% -0.1519%

＜2511＞ NF外債 353950 73642.311 243.37% -0.005%

＜6740＞ JDI 314388500 2805052.96 210.64% 0.9629%

＜452A＞ iSSPカバコ 574570 85825.173 201.8% -0.013%

＜2857＞ ドイツ債H 764480 225558.64 201.11% -0.0068%

＜408A＞ iSベストAI 1164230 40116.666 195.58% -0.0761%

＜1478＞ iS高配当 500763 415947.631 193.07% -0.0354%

＜2013＞ 米高配当 2529320 369190.012 176.83% -0.0044%

＜2012＞ iS米債03 787550 44711.081 174.33% 0.0046%

＜1674＞ プラチナETF 16265 120998.225 169.76% -0.0174%

＜224A＞ GXウラニウム 209661 88105.551 163.82% -0.0804%

＜6521＞ オキサイド 2048200 1587588.26 163.72% 0.133%

＜6963＞ ローム 18153500 13907317.89 163.32% 0.049%

＜2866＞ GX優先証 131155 43896.935 154.06% -0.0167%

＜1488＞ iFJリート 929483 422325.502 143.38% -0.0039%

＜7719＞ 東京衡機 3866800 1138050.76 126.85% 0.0746%

＜4979＞ OATアグリオ 81600 55418.22 123.19% 0.0543%

<211A> カドス 26700 33503.2 119.63% -0.0407%

<7603> ジーイエット 777600 33934.56 118.67% -0.0431%

<448A> SSゴルヘ有 244760 27573.845 115.93% -0.0089%

<133A> GX超短米 238270 92020.801 113.76% 0.0074%

<1595> NZAMJリート 244778 157402.155 112.64% -0.0088%

<3556> リネットJPN 490700 174048.28 105.47% -0.0752%

<2555> 東証REIT 57370 37922.186 94.65% -0.0058%

<2629> iFGBA100 12547 19906.794 90.44% -0.0156%

<4113> 田岡化 356900 133982.6 88.65% -0.0839%

<2239> SPレバ2倍 7519 73233.515 87.84% -0.0655%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》