*13:36JST ミガロホールディングス---顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」「メイクスアート桜木町」への導入決定

ミガロホールディングス＜5535＞は5日、グループ会社DXYZ（本社：東京都新宿区）が開発提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、メイクスデベロップメント（本社：東京都渋谷区）が開発する賃貸マンション「メイクスアート桜木町」に導入することを決定したと発表した。

同物件は神奈川県横浜市西区に位置する賃貸マンションで、メイクスデベロップメントとして初の顔認証導入物件となる。エントランスに「FreeiD」を導入することで、両手が塞がっている場合でも出入りできる利便性を提供するとともに、顔認証技術による高いセキュリティを実現する。

「FreeiD」は、顔だけで入退室や決済、本人確認などを利用できる顔認証IDプラットフォームで、財布や鍵などのIDを顔に統合し、1度の顔登録で各種サービスを利用できる仕組みを提供する。集合住宅向けにはエントランスやエレベーターなどの共用部から専有部まで鍵を不要とする「オール顔認証マンション®」のソリューションを展開しており、2026年2月末時点で344棟に導入されている。

「メイクスアート桜木町」はJR京浜東北・根岸線「桜木町」駅徒歩7分、横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅徒歩6分に位置する。総戸数は35戸、間取りは1R・1K・1LDKで、2026年2月竣工、2026年3月中旬より入居開始予定としている。《KM》