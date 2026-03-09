後場の日経平均は3618円安でスタート、キオクシアHDやアドバンテストなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;52002.44;-3618.40TOPIX;3526.02;-190.91



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比3618.40円安の52002.44円と前引け値（51740.46円）から下げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、保ち合い気味の推移。前場の日経平均は、寄り付き後も下げ幅を広げて11時頃には51407.66円をつける弱い展開となった。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。追加の手がかり材料は観測されておらず、リスク回避ムードに変化はないものの、売り一巡で若干ながら後場寄り付き後は持ち直す動きに。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、東エレク＜8035＞、古河電工＜5801＞、JX金属＜5016＞、レーザーテック＜6920＞など主力処は全般下落。業種別では非鉄金属、ガラス土石、機械などが下落率上位で推移。《CS》