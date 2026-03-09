*08:00JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1715円安の54015円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.88円換算）で、信越化学工業 ＜4063＞、丸紅＜8001＞、東京エレクトロン＜8031＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1715円安の54015円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は453.19ドル安の47501.55ドル、ナスダックは361.31ポイント安の22387.68で取引を終了した。雇用統計で雇用者数が予想外に減少に落ち込み、失業率も上昇する弱い結果を嫌気し、寄り付き後、大幅下落。その後も中東紛争激化による供給不足で原油価格が急騰し23年来の高値を更新すると売りに拍車がかかったほか、プライベートクレジット懸念も重しとなり、続落した。終盤にかけ、政府がオイルタンカーなど海事運送を巡り、最大200億ドルの損失を補填する保険提供を発表すると、下げ幅を縮小し、終了。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円40銭まで下落後、158円09銭まで上昇し、157円82銭で引けた。米雇用統計が予想外に弱い結果となり、ドル売りが強まった。その後、トランプ大統領の発言でイラン戦争の長期化による供給不足懸念に原油価格が高騰すると一時ドル買いに転じた。同時に、スタグフレーション観測も強まり長期金利が低下するとドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1546ドルへ下落後、1.1621ドルまで反発し、1.1617ドルで引けた。

6日のNY原油先物4月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋9.89ドル（＋12.21％）の90.90ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.18 2081 197 10.4

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1524 116.5 8.2

8

5020 (JXHLY) ENEOS 18.44 1456 59 4.2

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4866 161 3.4

2

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 18.29 2888 65.5 2.3

2

「ADR下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 15.00 4736 -347 -6.8

3

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.67 3685 -241 -6.1

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 153.40 24219 -1491 -5.8

0

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2482 -125.5 -4.8

1

■そのたADR（6日）

7203 (TM.N) アイシン精機 15.75 0.22 2487 -16.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.48 -0.10 5115 -7

5

8035 (TOELY) 住友商事 36.40 -1.10 5747 -12

4

6758 (SONY.N) TDK 13.72 0.00 2166 -7

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.68 -0.17 2633 -35.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 0.03 957 4.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.79 -0.49 4703 -12

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.67 -0.26 3685 -24

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.48 4866 16

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.11 -0.30 6034 -21

3

8001 (ITOCY) 丸紅 331.94 -11.81 5241 -14

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.06 -0.08 6363 -18

9

8031 (MITSY) 東京エレク 127.02 -3.37 40108 -168

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7105 10

3

4568 (DSNKY) 第一三共 17.84 -0.16 2817 -5

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 -0.45 2463 -6

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.82 -0.40 1012 -1077.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 37.50 0.30 1974 -43.

5

7267 (HMC.N) スズキ 52.78 0.39 2083 -39.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.89 -0.01 5649 -6

5

6902 (DNZOY) ファナック 19.31 -0.30 6097 -18

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.91 -0.84 9444 -14

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.54 0.17 2769 -3

4

8411 (MFG.N) オリックス 31.35 0.12 4950 -11

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.30 0.03 19419 -55

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.86 0.10 5639 -4

8

7741 (HOCPY) キヤノン 28.09 -0.42 4435 -8

6

6503 (MIELY) 三菱電機 69.24 -1.06 5466 -5

2

6981 (MRAAY) 日東電工 20.48 -0.35 3233 -10

2

7751 (CAJPY) 任天堂 13.50 -0.13 8526 -15

4

6273 (SMCAY) SMC 21.87 0.14 69057 -89

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.74 0.07 374 -1

2

6146 (DSCSY) ディスコ 44.40 -0.30 70099 -341

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.94 0.30 2043 -29.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.30 -0.68 4942 -13

1

6702 (FJTSY) 富士通 23.51 1.23 3712 2

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.51 16.91 20289 -24

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.76 -0.12 3398 -7

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.18 1.51 2081 19

7

8002 (MARUY) 三井物産 732.05 -9.95 5779 -15

2

6723 (RNECY) ルネサス 7.88 -0.25 2489 -121.

5

6954 (FANUY) 京セラ 16.45 -0.10 2597 -4

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.94 -0.14 1495 -4

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 30.82 -0.04 4866 -10

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.24 -0.46 6985 -18

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.27 -0.01 2927 -7

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.41 2242 -6

5

6857 (ATEYY) シスメックス 9.57 0.22 1511 -3

0

4543 (TRUMY) テルモ 12.88 0.49 2033 -2

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.40 -0.47 1484 -4

1

（時価総額上位50位、1ドル157.88円換

算）《AN》