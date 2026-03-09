森永製菓、米モチアイス最大手MyMo　Holdcoを135百万ドルで買収、米冷菓事業を強化

■モチアイス市場シェアNo.1ブランドと販路を獲得

森永製菓<2201>(東証プライム)は3月6日、米国最大手のモチアイス製造企業であるThe Mochi Ice Cream Company,LLCを傘下に持つMyMo Holdco,Inc.の全株式を取得し、子会社化すると発表した。取得価額は普通株式130百万米ドル(約195億円)にアドバイザリー費用など約5百万米ドル(約7億5000万円)を加えた計135百万米ドル(約203億円)(概算・1ドル=150円換算)で、株式譲渡実行日は2026年4月1日を予定している。取得資金は三菱UFJ銀行からのブリッジローンなどにより調達する。

同件は長期経営計画「2030経営計画」に基づき、米国における冷菓事業のバリューチェーン獲得を目的とする戦略投資である。米国のアイスクリーム市場は中長期的に安定成長が見込まれ、個食ノベルティやプレミアム化、クリーンラベル志向などのトレンドが進む。My/Mochi社は老舗和菓子店MIKAWAYAの技術を受け継ぐプレミアム・モチアイスを主力とし、全米主要小売への販路と自社製造体制を背景に米国モチアイス市場でシェアNo.1の地位を持つ。

一方、森永製菓は米国事業会社Morinaga America,Inc.を通じて「HI-CHEW」事業を展開し、ブランド力や小売との関係性、現地マネジメントの知見を蓄積してきた。両社のアセットを組み合わせることで、モチアイスの供給力強化やコスト最適化を進めるほか、新商品開発や新市場開拓を通じた付加価値創出を図る。米国冷菓事業の基盤を確立し、事業ポートフォリオ転換と2030経営計画の達成に向けた成長戦略を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

