前日に動いた銘柄 part2東京衡機、AIメカテック、ブレインズなど
銘柄名<コード>6日終値⇒前日比
ネクステージ＜3186＞ 3135 -260
中古車の中東向け輸出に警戒感か。
IDOM＜7599＞ 1350 -102
中古車銘柄の一角に売りが向かう。
旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1436 -54
対米プロジェクトは第2弾に関心が移り。
フジクラ＜5803＞ 25100 -1220
米コーニングの大幅下落が波及へ。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2924 -201
非鉄株の軟調な地合いに押される形にも。
カシオ計算機＜6952＞ 1398.5 -52.5
日経平均の除外により売りインパクトを警戒。
日鉄鉱業＜1515＞ 3235 -190
銅など非鉄市況の下落が売り材料視される。
日本板硝子＜5202＞ 507 -25
ロシアの欧州向けガス供給停止示唆など警戒も。
東邦亜鉛＜5707＞ 1517 -50
銀先物価格などは大幅安となり。
東亜建設工業＜1885＞ 3580 -95
レアアース関連などの戻りも鈍く。
三井金属＜5706＞ 32740 -1430
非鉄価格下落やフジクラなどAI関連の下げを映し。
中部鋼鈑＜5461＞ 2066 -78
株式売出による需給悪警戒が続く。
シダー＜2435＞ 239 +30
純利益予想上方修正で配当計画も引き上げ。
東京衡機＜7719＞ 790 +100
対米投資第2弾として原発関連への関心高まり。
AIメカテック＜6227＞ 22590 +2420
中小型グロースの上昇など支援。
岡野バルブ製造＜6492＞ 11420 +820
原発関連として上値追い継続。
地盤ネットHD＜6072＞ 1072 -85
5日に急反発の反動で戻り売り。
リプロセル＜4978＞ 192 +15
独BioThrust社と全世界における販売代理店契約を締結。
レナサイエンス＜4889＞ 2023 +77
ニボルマブとPAI-1阻害薬併用療法の第2相試験の結果を公表。
メドレックス＜4586＞ 107 -18
5日ストップ高の反動安。
リンクバル<6046> 212 +7
株主優待制品の内容を発表し5日買われる。6日も買い優勢。
アーキテクツSJ<6085> 1707 -184
5日ストップ安の売り地合いが継続。
トリプルアイズ<5026> 697 +7
自動車設計業務を効率化する自動化システムを開発。
アライドアーキ<6081> 388 -28
5日大幅高の反動安。
BUYSELL<7685> 6260 +440
海外販売事業拡大に向けた中国の吉奢礼との基本合意が手掛かり。
Welby<4438> 365 -37
5日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
ブレインズ<4075> 976 +150
ヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を公表。《CS》
