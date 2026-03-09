*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2東京衡機、AIメカテック、ブレインズなど

銘柄名<コード>6日終値⇒前日比

ネクステージ＜3186＞ 3135 -260

中古車の中東向け輸出に警戒感か。

IDOM＜7599＞ 1350 -102

中古車銘柄の一角に売りが向かう。

旭ダイヤモンド工業＜6140＞ 1436 -54

対米プロジェクトは第2弾に関心が移り。

フジクラ＜5803＞ 25100 -1220

米コーニングの大幅下落が波及へ。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2924 -201

非鉄株の軟調な地合いに押される形にも。

カシオ計算機＜6952＞ 1398.5 -52.5

日経平均の除外により売りインパクトを警戒。

日鉄鉱業＜1515＞ 3235 -190

銅など非鉄市況の下落が売り材料視される。

日本板硝子＜5202＞ 507 -25

ロシアの欧州向けガス供給停止示唆など警戒も。

東邦亜鉛＜5707＞ 1517 -50

銀先物価格などは大幅安となり。

東亜建設工業＜1885＞ 3580 -95

レアアース関連などの戻りも鈍く。

三井金属＜5706＞ 32740 -1430

非鉄価格下落やフジクラなどAI関連の下げを映し。

中部鋼鈑＜5461＞ 2066 -78

株式売出による需給悪警戒が続く。

シダー＜2435＞ 239 +30

純利益予想上方修正で配当計画も引き上げ。

東京衡機＜7719＞ 790 +100

対米投資第2弾として原発関連への関心高まり。

AIメカテック＜6227＞ 22590 +2420

中小型グロースの上昇など支援。

岡野バルブ製造＜6492＞ 11420 +820

原発関連として上値追い継続。

地盤ネットHD＜6072＞ 1072 -85

5日に急反発の反動で戻り売り。

リプロセル＜4978＞ 192 +15

独BioThrust社と全世界における販売代理店契約を締結。

レナサイエンス＜4889＞ 2023 +77

ニボルマブとPAI-1阻害薬併用療法の第2相試験の結果を公表。

メドレックス＜4586＞ 107 -18

5日ストップ高の反動安。

リンクバル<6046> 212 +7

株主優待制品の内容を発表し5日買われる。6日も買い優勢。

アーキテクツSJ<6085> 1707 -184

5日ストップ安の売り地合いが継続。

トリプルアイズ<5026> 697 +7

自動車設計業務を効率化する自動化システムを開発。

アライドアーキ<6081> 388 -28

5日大幅高の反動安。

BUYSELL<7685> 6260 +440

海外販売事業拡大に向けた中国の吉奢礼との基本合意が手掛かり。

Welby<4438> 365 -37

5日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

ブレインズ<4075> 976 +150

ヒューマノイドロボットによる製造現場自働化の実証結果を公表。《CS》