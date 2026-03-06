*23:09JST 【市場反応】米2月雇用統計はネガティズサプライズ、ドル反落

米労働省が発表した米2月雇用統計で、非農業部門雇用者数は前月比―9.2万人となった。予想外に昨年12月来のマイナスに再び落ち込んだ。減少幅は10月来で最大。過去2カ月分も6.9万人下方修正された。失業率は4.4％と、予想外に、1月4.3％から上昇。平均時給は前月比＋0.4％と鈍化予想に反し1月と同水準。前年比では＋3.8％と、昨年11月来の高水準まで加速した。悪天候や労働市場を支えているヘルスケア部門の従業員ストライキが影響したと見られている。

米商務省が同時刻に発表した1月小売売上高は前月比―0.2％となった。昨年10月来のマイナス。国内総生産（GDP）の算出に用いられる外食・自動車・建材・給油を除いたコントロールグループは前月比＋0.3％と、昨年10月来で最高となった。

米2月雇用統計のネガティズサプライズで米国債相場は反発。10年債利回りは4.17％から4.10％まで低下した。ドル売りが強まり、ドル・円は158円00銭から157円39銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1560ドルから1.1593ドルまで反発、ポンド・ドルは1.3324ドルから1.3387ドルまで反発した。

【経済指標】

・米・2月非農業部門雇用者数：前月比―9.2万人（・予想：＋5.5万人、1月：＋12.6万人←＋13万人）

・米・2月失業率：4.4％（・予想：4.3％、1月4.3％）

・米・2月平均時給：前月比＋0.4％、前年比＋3.8％（予想、＋0.3％、＋3.7％、1月＋0.4％、＋3.7％）

・米・1月小売売上高：前月比―0.2％（・予想：前月比－0.3％、・12月：+0.0％）《KY》