*11:42JST スタートライン---BYSN HIGASHIOSAKA ROASTERY地域交流会を開催

スタートライン＜477A＞は4日、大阪府東大阪市の就業支援施設「BYSN HIGASHIOSAKA ROASTERY」で2026年02月21日に地域交流会を開催したと発表した。

同施設は2025年6月に開設され、現在は9社が利用し、約40名の障害者と約10名の管理者が就業している。施設では本格的な焙煎機を使用したコーヒー豆の焙煎やドリップパックの製作を行い、障害者が企業の事業活動に関わりながら働く環境を整えている。

開設から半年以上が経過し、地域に新たな雇用を創出していることへの感謝を目的に、地域住民との交流を深めるイベントとして開催された。当日は80名以上が来場し、近隣の家族連れを中心に多くの地域住民が訪れ、会場は終始賑やかな雰囲気となった。

会場では輪投げやミニボウリングなど子ども向けの体験型ゲームを実施したほか、地域の就労移行支援センターや就労継続支援B型事業所による焼き菓子やパン、ハンドメイド作品の販売も行われた。また地域で活動するハンドメイド作家によるフレームスタンド作りのワークショップや、紙芝居師「ガンチャン」による紙芝居のパフォーマンスも実施された。《KM》