*11:41JST システムサポートホールディングス---システムサポートがCelonisの「Platinum Partner」に認定

システムサポートホールディングス＜4396＞は5日、子会社であるシステムサポートがプロセスインテリジェンスのグローバル企業Celonisの「Celonisパートナープログラム」において、「Platinum Partner」に2026年02月付で認定されたと発表した。

システムサポートは2022年03月にCelonisとパートナー契約を締結し、Celonis製品の導入・運用支援サービスを開始した。これまでエンジニアの育成を積極的に進め、専門知識の習得や技術力向上に取り組むとともに、Celonisの提供するソリューションを自社内に導入し、そこで得たリファレンスやノウハウを顧客支援に展開してきた。これにより顧客の業務プロセス可視化や改善機会の発見、価値創出を通じてビジネス実行力の最大化を支援している。

今回の認定では、顧客への業務プロセス可視化の実績と、それによる価値創出の成功事例を積み上げてきた点が評価された。加えて、自社内でCelonisを活用したビジネス改革を実践している点や、Expert Badge取得のべ79名、Master Class認定のべ14名という専門性の高い体制、Celonisとの協同による機会創出など、複数の評価項目において高い水準を満たしたことが認定の要因となった。

今後システムサポートは、自社での活用をさらに進めるとともに、SIerビジネスの中核であるインテグレーション領域にもCelonisを適用し業務の強化を図る。《KM》