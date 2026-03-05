関連記事
マイクロアド Sansanが提供する名刺アプリ「Eight」内のインフィード広告配信を開始、「シラレル」の機能を強化
記事提供元：フィスコ
*10:17JST マイクロアド---Sansanが提供する名刺アプリ「Eight」内のインフィード広告配信を開始、「シラレル」の機能を強化
マイクロアド＜9553＞は5日、Sansan＜4443＞と共同で、名刺アプリ「Eight」内へのインフィード広告配信サービスを開発し、提供を開始したと発表した。
BtoB企業向けマーケティングプロダクト「シラレル」の機能を強化し、Eight内ニュースフィードの「インフィード枠」への広告配信を可能にした。
Eightは2012年の提供開始以来、400万人以上が利用するビジネス向け名刺アプリである。本サービスでは、Eightに登録されたユーザーの職位・職種などのプロフィール情報や、所属企業の業種・規模などの属性データを活用し、BtoBマーケティングに適した高精度なターゲティングを実現する。従来のWeb上での配信に加え、Eight内に限定した広告配信も可能となる。
また、Sansan独自のAI技術により高精度にデータ化された名刺情報と本人確認済みデータを基に、決裁権を持つ役員・部長・課長層などへ効率的にアプローチできる点も特徴である。ビジネスタイム中の利用が多いアプリ特性を活かし、業務や検討フェーズに応じた最適なタイミングでの広告配信を行うことで、商品・サービスの認知向上から分析・レポーティングまで一貫した支援を可能にする。
同社は今後も、パートナー企業との連携による商品開発を通じて、クライアントの課題解決に貢献する精度の高いマーケティングサービスを提供を進めていくとしている。《KM》
スポンサードリンク