*08:08JST 米国株式市場は反発、強い経済指標や原油価格の安定を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

MAR4

Ｏ 55255（ドル建て）

Ｈ 56495

Ｌ 53680

Ｃ 56375 大証比+2125（イブニング比-5）

Vol 9035



MAR4

Ｏ 55350（円建て）

Ｈ 56485

Ｌ 53650

Ｃ 56370 大証比+2120（イブニング比-10）

Vol 52474

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.02円換算）で、住友商事＜8035＞、日立製作

所＜6501＞、東京エレク＜8031＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.53 1.69 2439 -2.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.61 -0.04 5190 21

0

8035 (TOELY) 住友商事 38.97 -0.59 6119 25

2

6758 (SONY.N) TDK 14.06 0.98 2208 103.

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.03 0.30 2674 24.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.04 961 -1.

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.89 1.89 5008 25

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.40 0.00 3894 18

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.01 4839 13

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.50 0.57 6124 19

0

8001 (ITOCY) 丸紅 351.27 -7.16 5516 26

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.21 -0.01 6446 32

6

8031 (MITSY) 東京エレク 136.02 2.79 42716 202

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 1.00 7066 30

6

4568 (DSNKY) 第一三共 18.39 0.53 2888 7

8

9433 (KDDIY) 関西電力 7.99 -0.17 2509 -25.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.64 0.26 1071 -995.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 38.40 0.70 2010 57.

5

7267 (HMC.N) スズキ 54.75 1.87 2149 6

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.25 0.00 5731 5

8

6902 (DNZOY) ファナック 20.62 -0.01 6476 27

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 31.74 0.53 9968 21

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.05 0.97 2834 4

0

8411 (MFG.N) オリックス 32.80 0.33 5150 28

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.35 0.20 19392 45

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.22 0.14 5722 11

4

7741 (HOCPY) キヤノン 29.20 0.26 4585 9

0

6503 (MIELY) 三菱電機 73.01 2.53 5732 26

3

6981 (MRAAY) 日東電工 21.53 0.19 3381 11

8

7751 (CAJPY) 任天堂 14.15 0.73 8887 18

5

6273 (SMCAY) SMC 22.11 -0.46 69434 202

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.89 0.03 384 10.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 46.30 0.70 72700 374

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.13 0.22 2062 3

7

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.67 -0.53 5130 17

7

6702 (FJTSY) 富士通 22.72 1.21 3567 12

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.92 19.32 20557 1

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.27 0.06 3539 5

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 0.00 1930 96.

5

8002 (MARUY) 三井物産 745.00 1.19 5849 28

5

6723 (RNECY) ルネサス 8.72 0.27 2738 11

3

6954 (FANUY) 京セラ 16.92 0.01 2657 76.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.22 0.38 1509 55.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.95 0.28 5017 16

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 46.59 1.31 7316 28

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.68 0.21 3040 7

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.82 0.61 2399 -2

1

6857 (ATEYY) シスメックス 9.15 -0.06 1437 16.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.59 -0.07 1977 3

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.74 -0.02 1529 5

9

（時価総額上位50位、1ドル157.02円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1515 107 7.6

0

8411 (MFG.N) オリックス 32.80 5150 288 5.9

2

6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.20 25940 1440 5.8

8

8601 (DSEEY) 野村HD 8.20 1288 69.5 5.7

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.89 5008 258 5.4

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.77 1238 -94.5 -7.0

9

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2468 -57 -2.2

6

9433 (KDDIY) 関西電力 7.99 2509 -25.5 -1.0

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.82 2399 -21 -0.8

7



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48739.41 前日比：238.14

始値：48589.77 高値：48854.05 安値：48354.37

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22807.48 前日比：290.79

始値：22620.89 高値：22891.88 安値：22570.67

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6869.50 前日比：52.87

始値：6831.69 高値：6885.94 安値：6811.64

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.736％ 米10年国債 4.097％

米国株式市場は反発。ダウ平均は238.14ドル高の48739.41ドル、ナスダックは290.7

9ポイント高の22807.48で取引を終了した。

トランプ政権の一律関税や中東情勢を睨み、寄り付き後、まちまち。その後、原油

価格の安定や、プライベートクレジットへの懸念が緩和したため投資家心理が改善

し、相場は上昇に転じた。民間のADP雇用統計やISM非製造業景況指数の強い結果も

好感され、続伸。終日堅調に推移し、終了した。セクター別では自動車・自動車部

品や小売りが上昇した一方、エネルギーが小幅下落。

電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）は自動運転に向けた展開がEV部門の2倍

以上の価値になる可能性を指摘し、アナリストが投資判断・目標株価を引き上げ、

上昇。廉価アパレルと家庭装飾品ブランドを経営するロス・ストアーズ（ROST）は

第4四半期の既存店売上高が予想を大幅に上回り、上昇。衣料品小売のアバークロン

ビー＆フィッチ（ANF）は第4四半期の既存店売上が予想を下回ったほか、第1四半期

の見通しが弱く、売られた。携帯端末のアップル（AAPL）は低価格の新型ノートパ

ソコン「マックブック・ネオ」を発表も織り込み済みと見られ、下落。

半導体のブロードコム（AVGO）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株

当たり利益が予想を上回ったほか、1000億ドル規模の追加自社株買いプロブラム計

画が好感され、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》