*08:04JST 今日の為替市場ポイント：原油高を受けて円買いは当面抑制される可能性

2日の米ドル・円は、東京市場では155円99銭から157円04銭まで上昇。欧米市場では156円80銭から157円75銭まで続伸した後、157円12銭まで下落し、157円3銭で取引終了。本日3日の米ドル・円は主に157円台で推移か。原油高を受けて円買いは当面抑制される可能性がある。

報道によると、トランプ米大統領は3月2日にホワイトハウスで行われたイベントで「イランの核開発と弾道ミサイル開発計画を阻止するため、米軍に攻撃を命じたとし、必要な限り戦争を続ける」と表明した。トランプ大統領はホワイトハウスで行われたイベントで、攻撃を命じた時点でイランからの脅威が差し迫っていたとの見方を伝えたが、具体的な証拠は提示されなかった。軍事作戦の期間についても明示されていないため、市場参加者の間からは「中東地域での軍事活動期間は数か月以上となる可能性がある」との声が聞かれている。トランプ大統領は「イラン攻撃の中心的な目的は、イランの核・長距離弾道ミサイル計画の阻止だ」と述べているが、目標達成の判断基準は定まっていないことが問題視されているようだ。中東情勢の悪化によって世界経済の不確実性は高まり、リスク選好的な取引は縮小するとみられる。《CS》