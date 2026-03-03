fonfun、YNPを2億6400万円で完全子会社化、SES強化と中計達成へM&A加速

■女性比率90%超の組織力を取り込み収益基盤拡大

fonfun<2323>(東証スタンダード)は3月2日、YNPの株式を取得し完全子会社化すると発表した。取得株式数は23,052,240株、取得価額は対象会社株式2億5300万円にアドバイザリー費用等1100万円を加えた合計2億6400万円で、議決権所有割合は100.0%となる。決済は現金で行う。

同社は新中期経営計画「プロジェクトフェニックス」で、2026年3月末までに売上高20億円、EBITDA4億円、エンジニア100人体制の達成を掲げ、成長戦略の柱にM&Aを据える。YNPはSES事業を展開し、2025年8月期の売上高975百万円、営業利益90,850千円、調整後営業利益EBITDA93,102千円と急拡大しており、グループ収益力の底上げが期待される。

YNPは女性比率90%以上という特長を持ち、未経験者育成や子育て世代支援など働き方の多様性を推進している。取得は2026年3月2日に取締役会決議、同日契約締結・取得を完了する予定で、同件による2026年3月期連結業績への影響は軽微とする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

