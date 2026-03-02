*14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、イラン攻撃で警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋7.54（上昇率27.59％）の34.87と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は36.81、安値は27.19。

米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始したことを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。先週末の米株式市場で主要指数が下落したことも重しとなった。取引開始後の売り一巡後、日経225先物はやや下げ渋っているが、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは先週末の水準を大きく上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》