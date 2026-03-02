*10:37JST CRGホールディングス---オシエテとYMがインバウンド宿泊事業で協業開始

CRGホールディングス＜7041＞は26日、子会社オシエテが不動産投資事業を営むYMとの業務提携により、東京都大田区仲六郷の「Chill Place 144 Nakarokugou(チルプレイス仲六郷)」においてアパートメントホテルの運営サポートを開始すると発表した。

本施設は「暮らすように滞在する東京」をコンセプトとするインバウンド向け一棟貸し宿泊施設で、京急本線「雑色駅」から徒歩5分の立地に位置し、羽田空港や品川方面へのアクセスにも優れる。

客室にはキッチン、洗濯機、Wi-Fiなど生活設備を完備し、短期滞在に加え1週間以上の中長期滞在やファミリー・グループ利用にも対応可能な広さと機能性を備える。大型スーツケースにも対応できる空間やダイニング設備を整え、住宅街で「リアルな東京の日常」を体験できる滞在を提供する。

運営面では、オシエテが多言語での問い合わせ対応、滞在中サポート、清掃・品質管理までを一貫して支援し、オーナーの運営負担軽減とゲスト満足度向上を図る。

またAirbnbプラットフォームを活用し、世界中の旅行者に向けた宿泊サービスを展開する。《KM》