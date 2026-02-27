*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、地政学リスクに警戒も日銀利上げに思惑

27日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国とイランの協議が注目され、地政学リスクをにらんだドル買いが先行。ただ、日本財政悪化懸念も、日銀による3月利上げ観測が一部浮上し円買いがドルの重石となりそうだ。

米国とイランの核開発問題を巡る高官協議を実施し、前日は地政学リスク後退への期待感が広がった。ただ、両国の協議継続が確認された一方で情勢の先行きはなお不透明で、ドル買い地合いは継続。ユーロ・ドルは1.1830ドル付近から1.1780ドル付近に軟化、ドル・円は155円80銭付近から156円40銭台に浮上した。本日アジア市場で日経平均株価は持ち直し、円買いを弱めた。ただ、日銀の追加利上げ観測で円買いは根強い。

この後の海外市場は米インフレにらみ。物価の鈍化が確認されれば連邦準備制度理事会(FRB)の金融緩和余地が意識され、ドルは上値を追いにくい展開が想定される。また、トランプ政権の通商政策を巡る不透明感も投資家心理を冷やし、積極的なドル買いを抑制しよう。一方、高市首相が日銀の追加利上げに慎重な姿勢を示していることから、円売り地合いは継続。半面、3月の日銀金融政策決定会合での利上げに思惑が広がり、円買い圧力となる。

【今日の欧米市場の予定】

・17：00 スイス・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋0.5％）

・17：55 独・2月失業率（予想：6.3％、1月：6.3％）

・22：00 独・2月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、1月：＋2.1％）

・22：30 米・1月生産者物価コア指数（12月：前年比＋3.3％）

・22：30 加・10-12月期国内総生産（予想：前期比年率－0.4％）

・23：45 米・2月シカゴPMI（予想：52.5、1月：54.0）《CS》