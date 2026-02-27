*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:GENDAが続伸、ELEMENTSが急騰

＜9166＞ GENDA 629 +41

続伸。マレーシアでカラオケ施設運営事業を行うOttotree Entertainment Sdn Bhdの発行済株式の100%を取得し子会社化すると発表した。Ottotree Entertainmentはマレーシアにて「手頃な料金で、純粋にカラオケだけを楽しめる」というシンプルなコンセプトで人気のカラオケ施設「大嘴叭」等を10店舗以上運営している。マレーシアでのブランド力と顧客基盤を活かし、両社の強みを掛け合わせることでマレーシアに新しいエンターテイメントの形を創造していく。

＜166A＞ タスキHD 934 +57

急騰、年初来高値更新。26日の取引終了後に、東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を行うことを発表し、好材料視されている。同社は現在、東京証券取引所グロース市場に上場しているが、今後の同社の中長期的な成長とさらなる企業価値の向上をより確かなものとするべく、26年2月26日付で東京証券取引所プライム市場への市場区分変更申請を行ったとしている。

＜5246＞ ELEMENTS 656 +45

急騰。26日の取引終了後に、取引先より大型案件を受注することを発表、好材料視されている。受注案件の概要は、クラウドサービス提供で受注金額は17.45億円、売上計上は26年11月期から29年11月期を予定している(今期業績予想には織り込み済み)。同社はGPUマネジメント事業として「ELEMENTS CLOUD」を提供しており、「第2の柱」へ昇華させるべく、様々な取り組みを行ってきた。今回の受注は既存の顧客より、これまでの取り組みが評価され、大幅な規模拡大につながったとしている。

＜4260＞ ハイブリッドテク 284 0

もみ合い。26日の取引終了後、最先端テックを活用した業務効率化や生成AI研修事業を行うboom nowとの間で業務提携を行うと発表した。幅広い領域における実践的なAI活用の知見を持ち、研修の現場から生じるリアルなAI活用需要を実現する実行力を求めるboom nowと、日本とベトナムを拠点に包括的なエンジニアリング支援を提供し、高い専門性を有するパートナーとの連携を通じて成長戦略の加速を図る同社グループは、互いの成長を促すパートナーになり得ると判断したとしている。

＜5591＞ AVILEN 1049 +71

続伸。ベルシステム24とAIエージェント実装型のBPOモデル構築を目的とした合弁会社を設立すると発表、好材料視されている。同社は25年12月にベルシステム24と伊藤忠商事の3社で業務提携し、AIエージェントのカスタマイズ開発から運用まで一気通貫でのサービス提供を進めてきた。今回、同社の「開発」機能とベルシステム24の「運用」機能を一体化しより機動的かつ高いコスト効率で、各企業の実務に適合したAI活用を支援する体制を構築するため、両社の中心となる合弁会社を設立することになった。

＜195A＞ マスカットG 1334 -74

反落。株主優待制度の導入を発表、年初来高値更新も利益確定売りに押されている。初回基準日を26年9月末日として、以降は毎年9月末日を基準日とし、同社株主名簿に記載または記録された同社株式を3単元(300株)以上保有している株主を対象に、自社商品詰め合わせ7000円相当を贈呈する。1000株以上保有株主には産直EC「食べチョク」の産直ギフトカード8000円分を追加で、2000株以上はさらに「MOVE.eBike」シリーズ商品の半額クーポン(約15～20万円相当)を追加で贈呈する。《YY》