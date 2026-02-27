ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～邦チタニウム、テクニスコなどがランクイン

2026年2月27日 14:00

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～邦チタニウム、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月27日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜190A＞ Chordia　　 　34069100 　47930.22　 381.87% 0.3247%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　 　5587000 　1142817.04　 289.94% 0.2182%
＜3070＞ ジェリービー　　　 　14765900 　246543.58　 241.92% 0.12%
＜2236＞ GXUS配貴　　　 　64015 　13074.706　 230.58% -0.002%
＜3856＞ Abalance　 　1394500 　112175.8　 229.33% 0.1926%
＜2556＞ OneJリート　　 　73880 　30957.406　 175.10% -0.0092%
＜5131＞ リンカーズ　　　　 　790300 　22683.22　 173.00% 0.0507%
＜5817＞ JMACS　　　　 　2626400 　842438.86　 169.49% 0.1219%
＜8117＞ 中央自　　　　　　 　303300 　168473.38　 148.99% 0.008%
＜3655＞ ブレインP　　　　 　61500 　40153.48　 141.72% -0.0022%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　776670 　70586.998　 125.74% -0.0055%
＜7510＞ たけびし　　　　　 　90000 　66381.96　 125.30% 0.0742%
＜380A＞ GXチャイナテク　 　173388 　52481.962　 114.85% -0.012%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　281400 　67663.52　 114.40% -0.0189%
＜166A＞ タスキHD　　　　 　1295100 　384413.04　 113.33% 0.057%
＜496A＞ OneJ1720　 　387110 　151349.697　 104.82% 0.0029%
＜2962＞ テクニスコ　　　　 　2550500 　1127199.06　 103.78% -0.0577%
＜2983＞ アールプランナ　　 　131900 　143256.22　 93.87% 0.0443%
＜2244＞ GXUSテク20　 　365470 　409339.99　 90.80% -0.0157%
＜2673＞ 夢隊　　　　　　　 　484600 　45685.14　 87.70% 0.0188%
<431A> ユーソナー　　　　 　333800 　316994.58　 87.05% -0.0125%
<8368> 百五銀　　　　　　 　1580200 　1064691.42　 84.91% 0.0857%
<4061> デンカ　　　　　　 　1672100 　2615584.4　 82.48% 0.0443%
<202A> 豆蔵　　　　　　　 　249100 　327365.9　 82.10% 0%
<5597> ブルーイノベ　　　 　90100 　64678.8　 81.88% 0.0552%
<5541> 大平金　　　　　　 　1224200 　1872676.7　 81.70% 0.0919%
<6955> FDK　　　　　　 　318800 　78414.94　 80.50% 0.0816%
<5363> TYK　　　　　　 　107500 　29087.28　 76.82% 0.0178%
<4881> ファンペップ　　　 　634500 　27811.1　 76.31% 0.0795%
<5838> 楽天銀行　　　　　 　7737200 　20124543.8　 75.03% -0.0744%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

