関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～邦チタニウム、テクニスコなどがランクイン
*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～邦チタニウム、テクニスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月27日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜190A＞ Chordia 34069100 47930.22 381.87% 0.3247%
＜5727＞ 邦チタニウム 5587000 1142817.04 289.94% 0.2182%
＜3070＞ ジェリービー 14765900 246543.58 241.92% 0.12%
＜2236＞ GXUS配貴 64015 13074.706 230.58% -0.002%
＜3856＞ Abalance 1394500 112175.8 229.33% 0.1926%
＜2556＞ OneJリート 73880 30957.406 175.10% -0.0092%
＜5131＞ リンカーズ 790300 22683.22 173.00% 0.0507%
＜5817＞ JMACS 2626400 842438.86 169.49% 0.1219%
＜8117＞ 中央自 303300 168473.38 148.99% 0.008%
＜3655＞ ブレインP 61500 40153.48 141.72% -0.0022%
＜2013＞ 米高配当 776670 70586.998 125.74% -0.0055%
＜7510＞ たけびし 90000 66381.96 125.30% 0.0742%
＜380A＞ GXチャイナテク 173388 52481.962 114.85% -0.012%
＜7082＞ ジモティー 281400 67663.52 114.40% -0.0189%
＜166A＞ タスキHD 1295100 384413.04 113.33% 0.057%
＜496A＞ OneJ1720 387110 151349.697 104.82% 0.0029%
＜2962＞ テクニスコ 2550500 1127199.06 103.78% -0.0577%
＜2983＞ アールプランナ 131900 143256.22 93.87% 0.0443%
＜2244＞ GXUSテク20 365470 409339.99 90.80% -0.0157%
＜2673＞ 夢隊 484600 45685.14 87.70% 0.0188%
<431A> ユーソナー 333800 316994.58 87.05% -0.0125%
<8368> 百五銀 1580200 1064691.42 84.91% 0.0857%
<4061> デンカ 1672100 2615584.4 82.48% 0.0443%
<202A> 豆蔵 249100 327365.9 82.10% 0%
<5597> ブルーイノベ 90100 64678.8 81.88% 0.0552%
<5541> 大平金 1224200 1872676.7 81.70% 0.0919%
<6955> FDK 318800 78414.94 80.50% 0.0816%
<5363> TYK 107500 29087.28 76.82% 0.0178%
<4881> ファンペップ 634500 27811.1 76.31% 0.0795%
<5838> 楽天銀行 7737200 20124543.8 75.03% -0.0744%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク